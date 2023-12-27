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Tesla fabrikasında robotun mühendise saldırdığı ortaya çıktı! Zeminde kan izleri...

27.12.2023 16:51 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Texas eyaletindeki Tesla fabrikasında 2021 yılında bir robotun mühendise saldırdığı ve yaralanmasına yol açtığı ortaya çıktı. Olayda robotun mühendisi sıkıştırdığı, metal 'pençelerini' mühendisin sırtına ve kollarına sapladığı, zeminde kan izleri oluştuğu aktarıldı. Konuyla ilgili Tesla'dan bir açıklama gelmedi.

Tesla fabrikasında robotun mühendise saldırdığı ortaya çıktı! Zeminde kan izleri...

ABD’nin Texas eyaletinin başkenti Austin’de elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın fabrikasında üretim robotlarından birinin bir yazılım mühendisine saldırdığı açıklandı. Kasım 2021’de meydana gelen olayda, araba parçalarını montajlamak için tasarlanan robotun mühendisi sıkıştırdığı, metal ’pençelerini’ mühendisin sırtına ve kollarına sapladığı, zeminde kan izleri oluştuğu belirtildi.

BİR ÇALIŞAN ROBOTUN "DURDURMA" DÜĞMESİNE BASMIŞ

Olaya ilişkin yayınlanan bir raporda, mühendisin robottan kurtulmaya çalıştığı sırada bir çalışanın robotun "durdurma" düğmesine bastığı ifade edildi. Robotun etkisiz hale gelmesinin ardından bulunduğu alandan yuvarlanıp düşen mühendisin sol elinde "açık bir yara" oluştuğu aktarıldı.

Yaralanan mühendisin olayın ardından işten izin almadığı ve çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

TESLA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan, Tesla’dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. (İHA)

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