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Tesla faturalarını ödemedi, suyu kesildi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2020 10:30 | Son Güncelleme

Tesla’nın Almanya’da inşaatına başladığı Gigafactory fabrikasında ödenmeyen faturalar nedeniyle suya erişim engellendi.

Tesla faturalarını ödemedi, suyu kesildi!

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın, Almanya'da inşaat halindeki fabrikası Gigafactory’nin suyu, ödenmemiş faturalar nedeniyle kesildi.

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Su şirketi Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) sözcüsü Sandra Ponesky, Tesla'nın ödemelerinde geride kaldığı konusunda defalarca uyarıda bulunulduğunu ifade etti. Sözcü, "14 günlük ihbar süresi doldu." dedi ve "Tesla'ya diğer müşterilerden farklı davranamayız." ifadelerini kullandı.

Ponesky, şirket borçlu olduğu tutarı ödediği anda suyun tekrar açılacağını söylerken Tesla'nın ne kadar borcu olduğu hakkında bilgi vermedi.

DHA

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