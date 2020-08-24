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Tesla hayat kurtarmak için FCC'den izin istedi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.08.2020 18:06 | Son Güncelleme

Tesla, Federal İletişim Komisyonu (FCC)'den arabada kalan çocukların kurtarılmasını sağlayacak bir sistem için izin başvurusunda bulundu. Eğer FCC izin verirse Tesla, araç içi radar sistemi ile ebeveynleri tarafından sıcakta bırakılan çocukların hayatlarını kurtaracak.

Tesla hayat kurtarmak için FCC'den izin istedi!

Zaman zaman karşılaşıyoruz; Birçok ebeveyn çocuğunu otomobile kilitleyip gidiyor. Özellikle sıcak havalarda çocuklar otomobilde bırakıldığında ise ebeveynler kendi elleriyle kendi çocuklarının canını tehlikeye atmış oluyor. Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin verilere göre sırf bu yüzden 2019 yılında 50'den fazla çocuk hayatını kaybetti. Elon Musk'ın sahibi olduğu, elektrikli otomobiller üreten Tesla ise bu işe bir demek için ise harekete geçti.

TESLA ARABADA KALAN ÇOCUKLARI FARK EDECEK

Tesla, Reuters'ın haberine göre, kısa mesafe etkileşimli hareket algılama cihazını otomobillerinde kullanmak için FCC'ye başvurdu. Tesla'nın otomobillerine yerleştirmeden FCC'ye başvurmasının nedeni ise kuralların izin verdiğinden çok daha yüksek güç seviyesinde dalga kullanacak olması. Ancak FCC izin verirse Tesla, otomobilin içerisindeki hareketleri kısa menzilli interaktif hareket sensörü ile algılayacak ve kişilerin nefes alma, kalp atış hızı gibi mikro hareketlerini takip ederek canlı veya cansız olup olmadıklarını tespit edecek. Üstelik örtü gibi nesneler de sensöre engel olamayacak ve arabadaki çocuk kolayca fark edilecek. Böylece olası can kayıplarının önüne geçilecek. Sadece çocuklar değil arabada bırakılan hayvanlar da bu teknoloji ile tespit edilebilecek.

Tesla

HIRSIZLARIN KORKULU RÜYASI OLABİLİR

Tesla'nın yeni kısa menzilli interaktif hareket sensörünün sundukları bununla da sınırlı değil. Teknolojinin aracın yaklaşık iki metre dışına kadar da tarama yapabileceği söyleniyor. Bu da sensörün arabaya yaklaşmak isteyen hırsızların korkulu rüyası olabileceğini gösteriyor. Fakat tüm bunların gerçekleşmesi için FCC'nin izni şart. FCC ise 21 Eylül 2020'ye kadar Tesla'nın isteği hakkında kamuoyunun yorumlarını toplayacak.

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