Tesla ile California Eyaleti Üretime Başlama Konusunda Uzlaştı

Fremont kentinin bağlı olduğu Alameda ilçesi, Tesla ile yapılan görüşmeler sonucunda şirketin en erken gelecek hafta açılması için gerekli adımların atılmasını kararlaştırdıklarını bildirdi. Tesla’dan ise Çarşamba günü konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı, ancak CEO Elon Musk, ilçeden yapılan açıklamayla aynı sırada yazdığı Twitter mesajında ‘‘Hayatın yaşanması gerek’’ ifadelerini kullandı.

Tesla CEO’su Elon Musk, Pazartesi günü eyaletin yasaklamasına rağmen yetkililere meydan okumuş ve şirketin Fremont kentindeki fabrikasında üretime başlayacağını açıklamıştı. Salı günü Başkan Donald Trump da Tesla’ın California’daki fabrikasının faaliyete başlaması için izin verilmesi gerektiğini söyleyerek Elon Musk’a desteğini ilan etmişti.

Elektrikli araba üreticisi Tesla ve şirketin merkezinin bulunduğu California eyaleti yetkilileri, şirketin en erken Pazartesi üretime yeniden başlayabilmesi için anlaşmaya vardı.

İlçeden yapılan açıklamada, Tesla’nın tam kapasite çalışmaya hazırlanırken fiziksel mesafe ile çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayacak önlemlere uyup-uymadığını kontrol etmek için polisle işbirliği yapacakları belirtildi.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Musk, Fremont’daki fabrikada çalışmaların, ilçeden gelen kapalı kalınması talimatına rağmen başlayacağını belirtmiş ve bundan dolayı tutuklanması gereken biri varsa onun da kendisi olması gerektiğini kaydetmişti.

Başkan Trump ise Salı günü yazdığı Twitter mesajında ‘‘California Tesla’nın ve Elon Musk’ın fabrikasını açmasına ŞİMDİ izin vermeli. Bu hızla ve güvenli şekilde yapılmalı’’ ifadelerini kullanmıştı.

Reuters haber ajansına göre Salı günü Tesla fabrikasında çalışanların kullandığı otoparkın dolu olduğu ve kamyonların fabrikaya giriş-çıkış yaptığı gözlendi.

Şirket, fabrikanın kapalı kalması yönündeki kararından dolayı Alameda ilçesine dava açmıştı.

İlçenin sağlık yetkililerinden biri, vaka sayılarının gözlemlenmesi için ilçe sınırlarındaki tüm üreticilerden Cuma günü itibariyle faaliyetlerini en az bir hafta daha durdurmalarının istendiğini bildirdi.