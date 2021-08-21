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Tesla, insansı bir robot üzerine çalıştığını açıkladı

21.08.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Tesla’nın şimdi de bir insansı robot geliştirdiğini duyurdu. Musk, yaptığı açıklamada, “Robotun dost canlısı olması amaçlanıyor, ancak yine de nazik davranılması gerekli. İlerde robotlar ayaklanırsa diye.” ifadelerini kullandı. 

Tesla, insansı bir robot üzerine çalıştığını açıkladı

Tesla Bot, şirketin araçları için kullandığı Autopilot teknolojisinden farklı olarak bir yapay zeka sistemi üzerinde çalışacak. İnsanlar için çeşitli tehlikeli ve tekrarlayan görevleri yapacak. Musk, üretilen robotun “Lütfen o cıvatayı alın ve o anahtarla arabaya takın” gibi basit komutları takip edebilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, sahipleri için yiyecek alabilecek ve diğer önemsiz görevleri yerine getirecek.
Musk, etkinlik sırasında robotun yalnızca bir görüntüsünü sunarken, şirket, makinenin nasıl görüneceğine dair şimdiden sağlam bir vizyona sahip. Gövdesi için hafif malzemelerin kullanılması sayesinde 5’8″ (1.72) boyunda ve 125 pound (57 kilo) ağırlığında olacak. Robot, kullanışlı bilgileri görüntülemek için kullanabileceğiniz bir ekrana sahip olacak.

Ortalama insan yürüme hızından biraz daha hızlı olan 5mph hızı ve 45 pound’a kadar yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Musk, şirketin Tesla Bot’un bir prototipini gelecek yıla kadar hazır hale getirmeyi planladığını, ancak bunun gibi iddialı projeler için gecikmelerin sürpriz olmayacağını söyledi. Konuyla ilgili daha fazla bilgi yakında çıkacaktır.

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Elon Musk
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