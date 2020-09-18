Tesla: Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı

Başlangıçta aşırı hızdan para cezası verilen sürücünün ehliyetine bir gün için el konuldu.

Polis olay sırasında hem sürücünün hem de yanındaki kişinin koltuklarını tamamen geriye yaslayarak uyuduğunu söyledi.

Polis aracının ışıklarını gören diğer araçların çekilmesiyle önü açılan Model S tipi araç daha da hızlandı ve 150 kilometrenin üzerine çıktı.

Diğer arabalar çekilince araç daha da hızlandı

Mahkeme kayıtlarına göre trafik polisleri, sürücü ve ön yolcu koltuğunda kimsenin görünmediği aracı görünce ışıklarını açtı.

Otonom sürüş teknolojisi kullanılan arabalarda, araç kendi gitmesine rağmen sürücünün ellerinin direksiyonda olması gerekiyor.

Daha sonra da tehlikeli sürüşten dava açıldı. Bu kişinin Aralık'ta mahkemeye çıkacağı açıklandı.

Darri Turnbull adlı polis memuru CBS News'a "Arabanın ön camından kimse görünmüyordu. Önü açılınca araba hız yapmaya başladı. 23 yıllık polis memuruyum, hiç böyle bir şey görmedim. Tabii o zamanlar böyle bir teknoloji yoktu" dedi.

Otonom sürüş teknolojisi

Halihazırda Tesla araçları ikinci seviye otonom sürüş teknolojisine sahip.

Bu seviyede araç izin verildiği durumlarda direksiyonu ve hızı kontrol edebiliyor. Ancak sürücünün araca her zaman müdahale edebilecek konumda olması gerekiyor.

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, bu yılın sonuna kadar araçlarının, sürücünün çok az katkısını gerektirecek şekilde tamamen otonom olmasını hedeflediklerini ancak testlerde çözmeleri gereken "pek çok küçük sorun olduğunu" söylemişti.

