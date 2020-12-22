Tesla Model S'e rakip mi oluyor?

Gelen bilgilere göre marka şu anda ana üssünü baştan düzenliyor. Bu düzenleme ile tesis hem rakip olacak modele hem de diğer MEB platformunu kullanacak araçlara destek verecek. Model ile ilgili detaylar sır gibi saklanıyor. Ancak tahminler, ID. Vizzion adını verdiği konseptinin üretim versiyonunun direk Tesla’ya rakip olacağı yönünde.

VOLKSWAGEN, TESLA MODEL S'E RAKİP Mİ OLUYOR!

Model 700 kilometre gibi çarpıcı menzile sahip. Diğer yandan Alman üreticinin Tesla Model S karşısına dikmek istediği modelin, Phaeton'un "ruhani devamı" niteliğinde olabileceği söyleniyor. Model Çin ve Kuzey Amerika ile eş zamanlı olarak üretilmek isteniyor. Tüm kapasite üretim ile yılda 300 bin adet Tesla Model S rakibi üretilebilecek.



