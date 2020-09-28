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Tesla Model Y için hızlanma güncellemesi çıkarttı, fiyatı şaşırttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

Tesla, Model Y sahiplerine yeni bir güncelleme sundu. Otomobillerin hızlanma süresini artıran bu güncelleme, ücretiyle ise herkesi şaşırtmayı başardı.

Tesla Model Y için hızlanma güncellemesi çıkarttı, fiyatı şaşırttı!

Tesla, otomobillerini tıpkı akıllı telefonlar gibi güncelleyebiliyor. Bu güncellemeler ile elektrikli otomobiller daha performanslı ya da daha otonom hale gelebiliyor. Söz konusu güncellemelerin bir örneği Tesla uygulamasının satın alımlar bölümünde listelendi. Güncelleme Model Y adı verilen Tesla üretimi elektrikli SUV otomobili baz alıyor. Fakat asıl dikkat çeken nokta otomobilin adı veya türü değil.

MODEL Y GÜNCELLEMESİ ARACI HIZLANDIRIYOR

Model Y için çıkan hızlanma güncellemesi, otomobilin hızlanma süresini kısaltmaya odaklanıyor. Normalde 0-100 km/s hıza 4.8 saniyede ulaşan Model Y, güncelleme sonrası 0-100 km/s hıza 4.3 saniyede ulaşıyor. Yani 0.5 saniyelik bir hız artışı söz konusu oluyor. Tesla bu güncelleme için ise hatrı sayılır bir meblağ talep ediyor.

Tesla Model Y güncellemesi

İŞTE MODEL Y GÜNCELLEMESİNİN FİYATI

Tesla Model Y için güncellemesini ücretli bir yazılım güncellemesi olarak sınıflandırıyor. Güncellemenin fiyatı ise 2 bin dolar. Yani Model Y sahipleri 2 bin dolar ödeyerek söz konusu güncellemeyi elektrikli otomobillerine yükleyebiliyor ve bu sayede 0'dan 100 km/s hıza daha hızlı tırmanıyorlar.

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