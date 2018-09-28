Tesla müşterisi Elon Musk’a sitem etti!

Tesla patronu Elon Musk, Kuzey Amerika’da yaşanan lojistik sorunundan ilk olarak 13 Eylül’de attığı bir tweet’te bahsetmişti. Daha sonra 17 Eylül’de attığı bir başka tweet’te “Üretim cehenneminden çıkıp lojistik cehennemine girdik” diyen Musk, bu sorununun daha çözülebilir olduğunu, çözüm konusunda hızlı ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Geçtiğimiz günler Elon Musk’a attığı tweet’te 2016 yılında iki yıllığına bir Tesla kiraladığını, kiralama süresinin bir hafta sonra biteceğini belirten Chris Barker adlı kullanıcı, Tesla Model 3 AWD için Haziran ayında sipariş verdiğini ancak teslimatın hala yapılmadığını söyledi. Şirketin konu ile ilgili yardım etmediğinden şikayet eden kullanıcı şirketin batmaması ve ayakta kalması için yardım ettiğini söyleyerek Elon Musk’a adeta sitem etti. Bu haklı sitemi cevapsız bırakmayan Musk, kullanıcıdan özür diledi. Lojistik sistemlerin yükseltiğini belirten Musk, oto taşıyıcı treylerler kıtlığı yaşadıklarını, durumu çözmek için şirketin kendi lojistik filosunu kuracağını söyledi.