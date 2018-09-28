Tesla müşterisi Elon Musk’a sitem etti!

Tesla patronu Elon Musk, Kuzey Amerika’da yaşanan lojistik sorunundan ilk olarak 13 Eylül’de attığı bir tweet’te bahsetmişti. Daha sonra 17 Eylül’de attığı bir başka tweet’te “Üretim cehenneminden çıkıp lojistik cehennemine girdik” diyen Musk, bu sorununun daha çözülebilir olduğunu, çözüm konusunda hızlı ilerleme kaydettiklerini belirtti.
Geçtiğimiz günler Elon Musk’a attığı tweet’te 2016 yılında iki yıllığına bir Tesla kiraladığını, kiralama süresinin bir hafta sonra biteceğini belirten Chris Barker adlı kullanıcı, Tesla Model 3 AWD için Haziran ayında sipariş verdiğini ancak teslimatın hala yapılmadığını söyledi. Şirketin konu ile ilgili yardım etmediğinden şikayet eden kullanıcı şirketin batmaması ve ayakta kalması için yardım ettiğini söyleyerek Elon Musk’a adeta sitem etti. Bu haklı sitemi cevapsız bırakmayan Musk, kullanıcıdan özür diledi. Lojistik sistemlerin yükseltiğini belirten Musk, oto taşıyıcı treylerler kıtlığı yaşadıklarını, durumu çözmek için şirketin kendi lojistik filosunu kuracağını söyledi.
Mağdur olan Chris Barker Elon Musk’ın özür dilemesinin ardından “Teşekkürler Elon. Senin ve Tesla’daki herkesin çok çalıştığını biliyorum. Sadece durumumun sistemde kaybolduğunu düşündüm. Sabırla bekleyeceğim” dedi.
Amerikan elektrikli otomobil üreticisi, yılın ikinci çeyreğinin son günlerinde, önemli bir psikolojik sınırı aştı ve üretim hedefini tutturdu. Böylece, içinde bulunduğu darboğazdan geç de olsa çıkmış oldu. Şirketin halihazırda içinde bulunduğu lojistik cehenneminden de Elon Musk gibi dahi bir patron ile kısa sürede çıkacağına şüphe yok.
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