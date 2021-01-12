Tesla'nın arabaları güvenlik riski mi taşıyor?

Elektrikli Tesla araçlarında yangın riski büyük boyutlara ulaştı. Birçok kişi yangın çıkma ihtimaline karşı kendisini korumaya çalışsa bile yine de bu pek mümkün görünmüyor. ABD’nin Dallas şehrinde yaşayan 41 yaşındaki Usman Ahmad, bu kazayı geçiren kişilerden birisi oldu.

Usman Ahmad tarafından anlatıldığına göre hiç beklenmeyen bir şekilde aracın ön koltuğu yanmaya başladı. Alevlerin çok yüksek olduğunu ve bu nedenle de müdahale etmenin imkansızlığından bahsetti.

Tesla şirketi tarafından geliştirilen ve adeta göz bebeği olan Model S ve Model X, ne yazık ki yanma haberleri ile anılıyor. Bu araçların yanmasındaki en büyük neden ise batarya ile alakalı. Bataryası eskimeye başlayan araçlar yanma riskiyle yüz yüze geliyor.

TESLA BATARYALARI İÇİN MANİPÜLASYON İDDİASI

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından açılan davada da bundan bahsedildi. Tesla araçlarının batarya konusunda manipülasyon yaptığı söyleniyor. Manipülasyonun ana kaynağı ise bataryalar. Buna göre şirket eski batarya yazılımları ile oynayarak manipülasyona yer veriyor.