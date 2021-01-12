HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Tesla'nın arabaları güvenlik riski mi taşıyor?

Tesla'nın arabaları güvenlik riski mi taşıyor?

12.01.2021 10:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tesla'nın arabaları güvenlik riski mi taşıyor?

Herkesin güvenli olarak gördüğü ve bu nedenle de tercih ettiği Tesla araçlarında iddialara göre yangın riski her geçen gün artıyor. Üstelik ortaya atılan iddialar biraz tuhaf.

Elektrikli Tesla araçlarında yangın riski büyük boyutlara ulaştı. Birçok kişi yangın çıkma ihtimaline karşı kendisini korumaya çalışsa bile yine de bu pek mümkün görünmüyor. ABD’nin Dallas şehrinde yaşayan 41 yaşındaki Usman Ahmad, bu kazayı geçiren kişilerden birisi oldu.

Usman Ahmad tarafından anlatıldığına göre hiç beklenmeyen bir şekilde aracın ön koltuğu yanmaya başladı. Alevlerin çok yüksek olduğunu ve bu nedenle de müdahale etmenin imkansızlığından bahsetti.

Tesla şirketi tarafından geliştirilen ve adeta göz bebeği olan Model S ve Model X, ne yazık ki yanma haberleri ile anılıyor. Bu araçların yanmasındaki en büyük neden ise batarya ile alakalı. Bataryası eskimeye başlayan araçlar yanma riskiyle yüz yüze geliyor.

TESLA BATARYALARI İÇİN MANİPÜLASYON İDDİASI

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından açılan davada da bundan bahsedildi. Tesla araçlarının batarya konusunda manipülasyon yaptığı söyleniyor. Manipülasyonun ana kaynağı ise bataryalar. Buna göre şirket eski batarya yazılımları ile oynayarak manipülasyona yer veriyor.

Öte yandan şirkete kulak verdiğimizde ortaya attıkları gerekçelerin mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Normal araçlara göre Tesla elektrikli arabaları 10 kat daha az yanma riskine sahip. 1 milyar mil başına 5 Tesla aracı alev alıyor. Diğer araçlarda ise bu rakam 55’e kadar çıkabiliyor. Bu nedenle Tesla otomobillere diğer otomobillere nazaran bu konuda daha güvenli demek mümkün.

WhatsAppSiliyoruz etiketi büyük dikkat çekti: Peki WhatsApp’ı neden silmeliyiz?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Motorun sihirli gücü tork nedir?Motorun sihirli gücü tork nedir?
32 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 32?32 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 32?

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Trump istifa mı etti? Dışişleri sayfasında çarpıcı detay

Trump istifa mı etti? Dışişleri sayfasında çarpıcı detay

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Beygir gücü ve tork nedir?

Motor için önemli olan beygir gücü ve tork nedir?

Motorda tork nedir? Tork ne işe yarar?

Motorun sihirli gücü tork nedir?

Beygir gücü nedir? Bir beygir gücü neye eşittir?

Otomobilin performansını anlatan beygir gücü nedir?

Rölanti nedir? Motor rölantide ne kadar yakıt tüketir?

Aracınız rölantiden sandığınızdan daha fazla yakıt tüketebilir!

Mercedes-Benz 2020 yılında kaç tane otomobil ve hafif ticari araç sattı?

Mercedes-Benz, 2020 yılı için satış rakamlarını açıkladı!

Araba ile suya hızla girilince hangi parçalar etkilenir?

Araba ile suya hızla girilince hangi parçalar etkilenir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.