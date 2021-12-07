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Tesla'nın otomobili suyun içinde şov yaptı

07.12.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaya çıkan bir video herkesi şaşkınlığa uğrattı. Dünyanın en beğenilen elektrikli otomotiv modelleri içerisinde yer alan Tesla Model 3 ile suyun içinde ilginç bir gösteri düzenlendi.

Tesla'nın otomobili suyun içinde şov yaptı

Bir Tesla kullanıcısı kırmızı renkli Model 3 aracı ile sürüşe başladı. Kimse onun suya dalacağını tahmin etmedi. Wu Wa isimli bir YouTube kanalında paylaşılan görüntüler herkesi şok etti.

Bir Tesla sürücüsünün aracını suyun derinliklerine doğru sürmesi ile birlikte herkes ilk başta ne olduğunu anlayamadı. Ancak beklenmeyen bir şekilde suyun içerisinde hızlıca dönüş hareketleri yaptı. İşi şova döken bu Tesla sürücüsü hakkında çok fazla iddia ortaya atıldı.

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SUDA NEREDEYSE KAYBOLDU

Büyük bir dikkat çekmeyi başaran kırmızı renkli Tesla Model 3, suda son derece rahat hareketler yaptı. Ayrıca araç neredeyse tamamen suyun içerisinde kaldı. Hatta bir ara bu otomobilin kendisi bile su nedeniyle görülemedi.

Bu araç ile ilgili videoya baktığımızda su macerasının son derece keyifli ve hoş göründüğünü söyleyebiliriz. Paylaşım yapan kişinin bir Tesla çalışanı mı yoksa Tesla araçlarına hayranlık duyan birisi mi olduğu da henüz netleşmedi. Bazıları onun bir Tesla çalışanı olduğunu ve böyle bir şey yapması için şirketin kendisinden ricada bulunduğunu iddia etti.

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Tesla aracı suyun içinde şov yaparken etraftakiler ise durumdan bir hayli memnundu.

Tesla'nın elektrikli araçları dünya çapında en çok beğenilen otomobiller arasında yer alıyor. Ayrıca otomobillerin güvenlik konusunda notları da iyi.

Tesla Model 3’un su şovunu buradan izleyebilirsiniz

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