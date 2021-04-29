Tesla'nın otomobilini altınla süslediler!

Daha önce Apple ürünlerinin, spesifik olarak iPhone ve iPad modellerinin altınla kaplanan versiyonlarına sıklıkla rastladık. Bu versiyonların, standart modellerden farkı ise sadece daha abartılı görünecek şekilde altınla ve çeşitli lüks dekoratif unsurlarla süslenmesiydi. Telefonlar, tabletler derken, bu konuda çok daha önce çok fazla model tasarlamış olan lüks bir marka, şimdi de gözünü otomobil sektörüne dikti.

İŞTE ALTIN DETAYLI TESLA MODEL S PLAID+

Caviar adını belki ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Daha önce pek çok kez altın kaplama telefon ve tabletler tasarlayan şirket, şimdi de bir Tesla Model S Plaid+'ı altınla süsledi. Model Excellence 24K adıyla duyurulan model, tahmin edebileceğiniz üzere limitli bir şekilde piyasaya sürülüyor.

HER BİR KÖŞESİNDE ALTIN VAR

Markanın tasarladığı elektrikli otomobil siyah renkte sunuluyor ve altınla kaplanmış dekoratif unsurlarla süsleniyor. Radyatör ızgarası, yan etekler, diskler, arka ve ön tamponlar ise altın renginde karşımıza çıkıyor. Şirket, iddialara göre altınla süslenmiş bu Tesla Model S Plaid+ için ise dudak uçuklatıcı bir fiyat talep ediyor.