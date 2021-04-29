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Tesla'nın otomobilini altınla süslediler!

29.04.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple ürünlerini altınla kaplamasıyla tanınan Caviar markası, şimdi dikkatini otomobil sektörüne çevirdi. Marka, Tesla Model S Plaid+'ı altınla kapladı ve Model Excellence 24K adını verdiği tasarımını duyurdu.

Tesla'nın otomobilini altınla süslediler!

Daha önce Apple ürünlerinin, spesifik olarak iPhone ve iPad modellerinin altınla kaplanan versiyonlarına sıklıkla rastladık. Bu versiyonların, standart modellerden farkı ise sadece daha abartılı görünecek şekilde altınla ve çeşitli lüks dekoratif unsurlarla süslenmesiydi. Telefonlar, tabletler derken, bu konuda çok daha önce çok fazla model tasarlamış olan lüks bir marka, şimdi de gözünü otomobil sektörüne dikti.

İŞTE ALTIN DETAYLI TESLA MODEL S PLAID+

Caviar adını belki ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Daha önce pek çok kez altın kaplama telefon ve tabletler tasarlayan şirket, şimdi de bir Tesla Model S Plaid+'ı altınla süsledi. Model Excellence 24K adıyla duyurulan model, tahmin edebileceğiniz üzere limitli bir şekilde piyasaya sürülüyor.

Tesla'nın otomobilini altınla süslediler!-1

HER BİR KÖŞESİNDE ALTIN VAR

Markanın tasarladığı elektrikli otomobil siyah renkte sunuluyor ve altınla kaplanmış dekoratif unsurlarla süsleniyor. Radyatör ızgarası, yan etekler, diskler, arka ve ön tamponlar ise altın renginde karşımıza çıkıyor. Şirket, iddialara göre altınla süslenmiş bu Tesla Model S Plaid+ için ise dudak uçuklatıcı bir fiyat talep ediyor.

Tesla'nın otomobilini altınla süslediler-2

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MODEL EXCELLENCE 24K İÇİN İSTENEN ÜCRET

Caviar, Model Excellence 24K için muhtemelen 300 bin dolarlık bir ücret talep edecek. Muhtemelen diyoruz çünkü markanın sitesinde bu konuda henüz bir bilgi bulunmuyor. Daha önce de söylediğimiz gibi limitli olan modelin sadece 99 örneği bulunuyor.

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