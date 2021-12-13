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Tesla'nın otonom sürüş yazılımı endişelendirdi! Korkutan anlar

13.12.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'a yüklenen yeni bir video, Tesla'nın otonom sürüş yazılımı FSD (Full Self-Driving) Beta 10.6 sürümünde ciddi sorunlar yaşandığını gösteriyor. Videodaki Tesla otomobili, FSD Beta 10.6 sürümüyle korkutan anlar yaşanmasına neden oluyor.

Tesla'nın otonom sürüş yazılımı endişelendirdi! Korkutan anlar

Elon Musk'ın şirketi Tesla, otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalışan üreticilerden biri. Bunun için Full Self-Driving (FSD) yazılımını geliştiren elektrikli otomobil üreticisi, son olarak FSD Beta 10.6 güncellemesini sundu. Bir YouTube kanalı ise Tesla'nın henüz beta olan otonom sürüş yazılımının son sürümünü deneyimleyerek, o anları izleyicilere aktardı. Ancak bu deneyim, oldukça ciddi sorunlar yaşandığını ortaya koydu.

TESLA, NEREDEYSE YAYAYA ÇARPIYORDU

YouTube kanalı AI Addict, Tesla'nın çıkardığı Full Self-Driving (FSD) Beta 10.6 sürümünü test etti ve birkaç ciddi hatayı ortaya çıkardı.

20 dakikalık bir test sürüşü sırasında Tesla'nın haritalarında gecikme yaşandığı ve arabanın kendini toplu taşıma araçlarının kullandığı raylara sürdüğü fark ediliyor. Otonom sürüşteki otomobilin bir yayaya çarpmaktan son anda kurtulduğu da görülüyor. Bu, oldukça endişelendiren bir an olarak yorumlanıyor. Çift park yapmış bir posta kamyonunun yanından geçerken ise yine zorluk yaşanıyor.

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Son örnekte Tesla, sürücüye yüksek sesle alarm vererek kontrolü devralmasını söylüyor. Ancak ses kaydında sürücünün “deniyorum!” dediği duyuluyor.

KAZASIZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLADI

Yine de söz konusu sorunlara rağmen herhangi bir kaza yaşanmadan söz konusu test sürüşü tamamlanmış görünüyor. Yaşanan sorunları ise genellemek şimdilik doğru değil. Gelecekte Tesla'nın otonom sürüş teknolojisini daha da iyi bir hale getirmesi beklenirken, bunun tek yolunun ise onu gerçek dünya senaryolarında test etmekten geçtiği ifade ediliyor.

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