Tesla'nın otonom sürüş yazılımı korkuttu! İlk kez kameraya yakalandı

Elon Musk'ın şirketi Tesla, rakip birçok firma gibi otonom sürüş teknolojileri üzerine yoğunlaşıyor. Bu kapsamdaki çalışmalarını sürdüren Tesla'nın otonom sürüş sağlayan Full Self-Driving (FSD) yazılımı son dönemde ise gündemden hiç düşmüyor. Öyle ki ilk olarak FSD Beta 10.6 güncellemesinde bazı ciddi sorunlar yaşandığı görülmüş, neredeyse bir yayaya çarpacağı anlar kameralara yansımıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Full-Self Driving Beta yazılımı ile donatılmış Tesla Model 3'ün yer aldığı bir videoda, yazılımın iki aracın arasından oldukça riskli bir manevra ile geçip gittiği görüntüler, henüz beta sürümde de olsa FSD'nin bazı sürücülerden takdir toplamasını sağlamıştı. Şimdi ise, FSD Beta 10.10 güncellemesi ile donatılan bir Model 3'ten alınan görüntüler bazı sürücülerin endişelerini tekrar artırdı.

TESLA'NIN FULL-SELF DRIVING'İ ENDİŞELENDİRDİ

YouTuber AI Addict, FSD Beta 10.10 güncellemesi yüklü Model 3'ün bir bisiklet yolunu korumak için kullanılan bariyere çarptığı anları gösteren videoyu kanalından yayınladı. Böylece Tesla'nın Full-Self Driving beta yazılımı ilk kez kamerada bir şeye çarparken yakalandı.

Video sırasında otonom sürüşteki Model 3 sağa doğru çok keskin bir dönüş yaptı. Bu keskin dönüş sonucu araç bariyere çarptı ve büyük bir ses duyuldu.

Çarpışmadan önce sürücünün direksiyonu elleriyle çabucak sola çevirmeye çalıştığı da fark edildi. Ancak her şey için çok geçti.

BOYA İZİ BIRAKTI

Daha sonra ise arabanın tamponunda yeşil boya izlerinin kaldığı görüldü.

YouTuber ile birlikte arabada olan yolcunun ise "Arabanın durmadığına inanamıyorum" dediği ifade edildi.

İLK KANIT

Bu görüntülerin FSD'nin bir kazadan doğrudan sorumlu olduğuna dair kaydedilen ilk kanıtı sağladığı belirtildi.

Tesla CEO'su Elon Musk, geçen ay FSD Beta yazılımının hiç kaza yapmadığını iddia etmişti.

Ancak yazılım şimdilik beta aşamasında. Yani gelecekte Tesla'nın otonom sürüş teknolojisini daha da iyi bir hale getirmesi bekleniyor. Bunun tek yolu ise daha önce de ifade edildiği üzere onu gerçek dünya senaryolarında test etmekten geçiyor.



