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Tesla'nın yeni otomobili özel koşullarda söylenenden daha hızlı!

18.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdiye kadarki en hızlı seri üretim aracı Tesla Model S Plaid için önemli bir test gerçekleştirildi. Özel koşullarda yapılan testte Tesla Model S, söylenenden daha hızlı çıktı.

Tesla'nın yeni otomobili özel koşullarda söylenenden daha hızlı!

Tesla, Tesla Model S Plaid adını verdiği elektrikli otomobilini geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlik ile birlikte duyurdu. Elektrikli araç Tesla tarafından şimdiye kadarki en hızlı seri üretim aracı olarak nitelendirildi. Çünkü şirkete göre Model S Plaid 0'dan 100 km/s hıza 1,99 saniyede çıkabiliyor, 400 metreyi ise 9,2 saniyede tamamlayabiliyor. Yapılan bir test ise otomobilin aslında Tesla'nın söylediğinden daha hızlı olduğunu ortaya çıkardı. Ancak, özel koşullarda olmak kaydıyla.

TESLA MODEL S PLAID TESTE ALINDI

Tesla, yeni Model S Plaid'in ilk bağımsız testlerini bir Amerikan otomobil yayıncısına yaptırdı. Fakat otomobil üreticisi, Model S Plaid'in Kaliforniya'nın Bakersfield şehrinin yakınlarında yer alan Famoso Yarış Pisti'nde VHT ile özel hazırlanmış bir zeminde test edilmesini istedi.

Tesla Model S Plaid

0'DAN 100 KM/S HIZA KAÇ SANİYEDE ÇIKTI?

Bu yüzeyde otomobil, daha hızlı bir performans gösterdi. Testte Model S Plaid 0'dan 100 km/s hıza 1,98 saniyede çıktı, 400 metrelik mesafeyi ise 9,25 saniyede kat etti. Ancak bunun özel koşullardaki bir zeminde elde edilmiş sonuçlar olduğunu tekrar hatırlatmak gerek. Peki normal pistte sonuçlar nasıl oldu?

İŞTE NORMAL PİSTTEKİ DURUMU

Otomobil yayıncısı, hazırlıksız bir zeminde otomobil test ettiğinde çok büyük bir fark ile karşılaşmadı. Bağımsız testlerde otomobil 0'dan 100 km/s hıza 2,07 saniyede çıktı, 400 metreye ise 9,34 saniyede tamamladı. Bu Tesla'nın verilerinden biraz daha kötü bir sonuç.

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Model S Plaid, yine de şimdiye kadarki en hızlı seri üretim aracı olma rekorunu kırmış görünüyor. Model S Plaid'in fiyatı ise 130.000 dolardan başlıyor.

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