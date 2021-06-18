Tesla'nın yeni otomobili özel koşullarda söylenenden daha hızlı!

Tesla, Tesla Model S Plaid adını verdiği elektrikli otomobilini geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlik ile birlikte duyurdu. Elektrikli araç Tesla tarafından şimdiye kadarki en hızlı seri üretim aracı olarak nitelendirildi. Çünkü şirkete göre Model S Plaid 0'dan 100 km/s hıza 1,99 saniyede çıkabiliyor, 400 metreyi ise 9,2 saniyede tamamlayabiliyor. Yapılan bir test ise otomobilin aslında Tesla'nın söylediğinden daha hızlı olduğunu ortaya çıkardı. Ancak, özel koşullarda olmak kaydıyla.
Tesla, yeni Model S Plaid'in ilk bağımsız testlerini bir Amerikan otomobil yayıncısına yaptırdı. Fakat otomobil üreticisi, Model S Plaid'in Kaliforniya'nın Bakersfield şehrinin yakınlarında yer alan Famoso Yarış Pisti'nde VHT ile özel hazırlanmış bir zeminde test edilmesini istedi.
Bu yüzeyde otomobil, daha hızlı bir performans gösterdi. Testte Model S Plaid 0'dan 100 km/s hıza 1,98 saniyede çıktı, 400 metrelik mesafeyi ise 9,25 saniyede kat etti. Ancak bunun özel koşullardaki bir zeminde elde edilmiş sonuçlar olduğunu tekrar hatırlatmak gerek. Peki normal pistte sonuçlar nasıl oldu?
Otomobil yayıncısı, hazırlıksız bir zeminde otomobil test ettiğinde çok büyük bir fark ile karşılaşmadı. Bağımsız testlerde otomobil 0'dan 100 km/s hıza 2,07 saniyede çıktı, 400 metreye ise 9,34 saniyede tamamladı. Bu Tesla'nın verilerinden biraz daha kötü bir sonuç.
Model S Plaid, yine de şimdiye kadarki en hızlı seri üretim aracı olma rekorunu kırmış görünüyor. Model S Plaid'in fiyatı ise 130.000 dolardan başlıyor.