Tesla, önemli bir üretim başarısına ulaştı

Üretilen arabaların (454 bin 932 adet) net çoğunluğu daha uygun fiyatlı Model 3 ve Model Y modeller oldu. Üretilenlerin 54 bin 805 adeti veya yüzde 10.8’inin biraz altı, lüks Model S ve Model X modellerinden oluştu.

2020‘nin dördüncü çeyreğinde üretilen 179 bin 757 adet elektrikli araç, şirketin yıl içindeki üretiminin yüzde 35’inden fazlasını temsil ettiği için Tesla’nın yıl sonuna doğru işleri hızlandırdığı açıkça görülüyor.

GELENEKSEL MARKALARIN GERİSİNDE

Tesla, bunların yüzde 0,5 “veya daha fazlasının” değişiklik gösterebilen erken rakamlar olduğunu belirttiği için teslimatların resmi olarak 500 bin sınırını aşma ihtimali de var. Tesla, büyük markalara kıyasla hala küçük. GM, 2019 mali yılında 7,7 milyon otomobil satarken, lüks odaklı BMW hala 2,5 milyonun üzerinde satış yapmayı başardı. Tesla en azından şimdilik, geleneksel rakiplerine kıyasla daha niş kalıyor.

Yine de şirket hızla büyüyor ve Tesla’nın yoldaki en yaygın elektrikli araçlar arasında olduğuna dair çok az şüphe var. GM, 2020’nin üçüncü çeyreği itibarıyla ABD'lilere 14.000’den fazla Chevy Bolt satmıştı. Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça bu boşluk büyük olasılıkla azalacak olsa da, Tesla’nın net bir başlangıç noktası var.

Tesla’nın 2021‘de ivmesini koruyup koruyamayacağı başka bir konu. Tesla bu yılın sonları için planlanan Cybertruck üretimiyle birlikte bir destek alabilir. “Plaid”, Model S gibi yenilemelerden bahsetmeye gerek yok. Fakat 25 bin dolarlık efsanevi Tesla’ya yıllar kala, şirketin işleri olgunlaştırdıkça büyümesinin yavaşlaması da şaşırtıcı olmaz.

