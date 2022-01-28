HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Tesla, otomatik sürüşlü araçlarına "rahat ve iddialı" sürüş modu ekledi

Tesla, otomatik sürüşlü araçlarına "rahat ve iddialı" sürüş modu ekledi

28.01.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla'nın sürücüsüz araç özelliğine iddialı sürüş modu ekledi. Otomatik bir sistemde, bir insan sürücü gibi iddialı sürüş modunun olmasının, fazla ihtiyatlı bir moddan daha güvenli olabileceği belirtiliyor.

Tesla, otomatik sürüşlü araçlarına "rahat ve iddialı" sürüş modu ekledi

Tesla'nın sürücüsüz araç özelliğine iddialı sürüş modu ekledi.

Bu modda araç, diğer arabaları daha yakından takip ediyor, daha sık şerit değiştiriyor. Bu tür sürücü davranışları, genelde tavsiye edilmiyor.

Ancak bir sürüş güvenliği uzmanı, otomatik bir sistemde, bir insan sürücü gibi iddialı sürüş modunun olmasının, fazla ihtiyatlı bir moddan daha güvenli olabileceğini belirtti.

Üç sürüş modu olan 'rahat, ortalama ve iddialı' modlar, ilk olarak Tesla'nın Ekim güncellemesinde konmuştu. Ancak bu güncelleme başka sorunlar yüzünden kısa sürede geri çağrılmıştı.

Güncellemenin ekran görüntüsü Twitter'da, teknoloji yazarı David Zipper tarafından paylaşıldı.

https://twitter.com/DavidZipper/status/1480218411162550273

Ekran görüntüsünde iddialı mod "Model X'inizin daha küçük bir takip mesafesi olacak, hızlı şeritler için daha sık şerit değiştirecek, geçiş şeridinden çıkmayacak ve tam anlamıyla durmayabilecek" diye tanımlanıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarif edilen bu davranışların güvenli olmadığı uyarısını yaptı.

Ancak İngiltere'deki Thatcham Araştırma'dan Matthew Avery, iyi tasarlanmış sürücüsüz sistemlerin, insan hatasını devreden çıkarttığı için teorik olarak daha güvenli olduğunu söyledi.

Avery, daha iddialı bir sistemin, ihtiyatlı bir sistemden daha çok sayıda sürücüyü otomatik sürüşü olan araba almaya teşvik edeceğinden, güvenlik açısından net bir kazanç olduğunu belirtti.

Avery "Yaygın bir otomasyona geçiş istiyorsak, sürücüler araçlarından bir insanın verdiği karaları vermelerini, sadece munis ve güvenli bir algoritma olarak kalmamalarını bekleyecektir" dedi:

"İnsan sürücüler karşı karşıya geldiğinde bir sürücü ilk hamleyi yapmalı. İki çok dikkatli otomatik araç karşı karşıya geldiğinde, diğerinin harekete geçmesini bekleyebilir."

Medya ilişkileri departmanını dağıttığını söyleyen Tesla, gazetecilerin yorum taleplerine yanıt vermiyor.

Tesla'nın tam otomatik sürüş özelliği özellikle kazalarla gündeme geliyordu. Bu özellik, adına karşın, tam bir otomatik sürüş sistemi değil. Daha çok diğer markaların "şerit yardımı" teknolojisi gibi bir özellik olarak görülüyor.

Tesla sürücüleri, sürüş sırasında daima uyanık olmalı ve gerektiğinde devreye girmeliler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Cinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktıCinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Kullanıcılara güzel haber! o sorun çözülüyor, ancak...Kullanıcılara güzel haber! o sorun çözülüyor, ancak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu canlı yayında sitem etti: Bu fotoğrafta İBB niye yok

İmamoğlu canlı yayında sitem etti: Bu fotoğrafta İBB niye yok

Meteoroloji uyardı! 21 il için sarı alarm

Meteoroloji uyardı! 21 il için sarı alarm

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Akaryakıta zam beklentisi! Petrol fiyatlarında 8 yıl sonra bir ilk

Akaryakıta zam beklentisi! Petrol fiyatlarında 8 yıl sonra bir ilk

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti ile ayrı ittifak peşinde iddiası…

Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti ile ayrı ittifak peşinde iddiası…

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.