Tesla, otomatik sürüşlü araçlarına "rahat ve iddialı" sürüş modu ekledi

Tesla'nın sürücüsüz araç özelliğine iddialı sürüş modu ekledi.

Bu modda araç, diğer arabaları daha yakından takip ediyor, daha sık şerit değiştiriyor. Bu tür sürücü davranışları, genelde tavsiye edilmiyor.

Ancak bir sürüş güvenliği uzmanı, otomatik bir sistemde, bir insan sürücü gibi iddialı sürüş modunun olmasının, fazla ihtiyatlı bir moddan daha güvenli olabileceğini belirtti.

Üç sürüş modu olan 'rahat, ortalama ve iddialı' modlar, ilk olarak Tesla'nın Ekim güncellemesinde konmuştu. Ancak bu güncelleme başka sorunlar yüzünden kısa sürede geri çağrılmıştı.

Güncellemenin ekran görüntüsü Twitter'da, teknoloji yazarı David Zipper tarafından paylaşıldı.

https://twitter.com/DavidZipper/status/1480218411162550273

Ekran görüntüsünde iddialı mod "Model X'inizin daha küçük bir takip mesafesi olacak, hızlı şeritler için daha sık şerit değiştirecek, geçiş şeridinden çıkmayacak ve tam anlamıyla durmayabilecek" diye tanımlanıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarif edilen bu davranışların güvenli olmadığı uyarısını yaptı.

Ancak İngiltere'deki Thatcham Araştırma'dan Matthew Avery, iyi tasarlanmış sürücüsüz sistemlerin, insan hatasını devreden çıkarttığı için teorik olarak daha güvenli olduğunu söyledi.

Avery, daha iddialı bir sistemin, ihtiyatlı bir sistemden daha çok sayıda sürücüyü otomatik sürüşü olan araba almaya teşvik edeceğinden, güvenlik açısından net bir kazanç olduğunu belirtti.

Avery "Yaygın bir otomasyona geçiş istiyorsak, sürücüler araçlarından bir insanın verdiği karaları vermelerini, sadece munis ve güvenli bir algoritma olarak kalmamalarını bekleyecektir" dedi:

"İnsan sürücüler karşı karşıya geldiğinde bir sürücü ilk hamleyi yapmalı. İki çok dikkatli otomatik araç karşı karşıya geldiğinde, diğerinin harekete geçmesini bekleyebilir."

Medya ilişkileri departmanını dağıttığını söyleyen Tesla, gazetecilerin yorum taleplerine yanıt vermiyor.

Tesla'nın tam otomatik sürüş özelliği özellikle kazalarla gündeme geliyordu. Bu özellik, adına karşın, tam bir otomatik sürüş sistemi değil. Daha çok diğer markaların "şerit yardımı" teknolojisi gibi bir özellik olarak görülüyor.

Tesla sürücüleri, sürüş sırasında daima uyanık olmalı ve gerektiğinde devreye girmeliler.

