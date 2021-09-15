Tesla otonom sürüş beta sürümü sonunda geldi

Porsche Taycan Turbo bile bu rekabette geri planda kaldı. Şimdilerde rahat sürüş deneyimi sunmak için tam otonom sürüş özelliği geldi. Ancak bunun henüz beta aşamasında olduğunu baştan belirtelim. Yani geliştirilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil devleri içerisinde yer alan Tesla yeni denemeler yapmaya devam ediyor. Özellikle yol birleşimlerinde daha akıcı bir dönüş gerçekleştirmesi gereken bu araç güncelleme almaya devam ediyor. Ayrıca daha tutarlı istatistikler sayesinde cisimler tespit edilebiliyor.

San Francisco içerisinde oldukça ünlü bir sokak var. Burası son derece zorlu bir yol olarak biliniyor. Lombard Sokağı olarak bilinen bu bölge Tesla aracı tarafından test edildi. Yapılan testlerde hiçbir yere çarpmayan veya sürtmeyen bu araç son derece akıcı ilerleme sağladı. Böylece Tesla kendisini bir kez daha ispat etmiş oldu.

Tesla otonom sürüş sürümü elbette her şeyi değiştirmedi. Yapılan açıklamalarda otoyol sürüşünün önceki sürüme göre biraz daha geri planda kaldığı ifade edildi. İşte tam da bu nedenle otoyol sürüşü için önceki sürüm kullanıldı.

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