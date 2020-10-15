HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Tesla otonom sürüş özelliği 2020 sonlarında geliyor

Tesla otonom sürüş özelliği 2020 sonlarında geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

Otomotiv dünyasının büyük bir merakla takip ettiği Tesla otonom sürüş özelliği, kısa bir süre içerisinde kullanıcılarla buluşacak gibi görünüyor. Hadi gelin tüm detaylara birlikte göz atalım.

Tesla otonom sürüş özelliği 2020 sonlarında geliyor

Tesla CEO’su Elon Musk tarafından yapılan açıklamalar, Tesla otonom sürüş ile alakalı son derece önemli detayları gün yüzüne çıkarmıştı. 2018 yılında Tesla Model 3 teslimatları yapıldığında birkaç hafta içinde bu özelliğin geleceği söylenmişti. Ancak ne yazık ki aradan 2 yıl geçmesine rağmen bununla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Şimdi ise Tesla kullanıcılarının yüzü gülecek.

TESLA'NIN OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ GENELE HİTAP EDECEK

Tesla şirketi 8.000 dolar gibi bir ücret alarak tam sürüş teknolojisi satmıştı. Yani otonom sürüş özelliği olan araçları alan kişiler aynı zamanda otonom sürüş özellikleri için de söz almış oldular. Yaklaşık 2 yıldır şirket onları idare etti. Ancak gelen yoğun talep doğrultusunda karar değiştirildi.

Tesla CEO’su Elon Musk, kendi yaptıkları otonom sürüş özelliğinin genel bir çözüm olduğunu söyledi. Böylece herkes için otonom araç kullanım imkanı ortaya çıktı. Her ne kadar Waymo bu konuda Tesla’dan daha hızlı davransa bile yine de onların çözümü daha özel. Yani sınırlı bir kesime hitap edecek.

Tesla tarafından üretilecek sistem araç kullanan herkesi kapsayacak. Böylece sorunsuz ve geneli kapsayan kullanımın önü açılacak. Bu yeni sistemde sürücü müdahalesine kesinlikle gerek kalmayacak. Sizce kendi kendine giden araçlar bir şeyleri değiştirebilir mi?

Apple iPhone 12 Mini satışlarından umutlu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
Realme Q2i dünyanın en ucuz 5G telefonu olarak tanıtıldıRealme Q2i dünyanın en ucuz 5G telefonu olarak tanıtıldı
Korkunç rapor: 'Bu kişi hiç var olmadı'Korkunç rapor: 'Bu kişi hiç var olmadı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Messenger yeni tasarımına kavuştu
Facebook Messenger yenilendi
WhatsApp‘ta silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü?
WhatsApp‘ta silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü?
Galaxy S20’nin özellikleri A ailesi için de gelmeye başladı
Galaxy A71 için güncelleme müjdesi
Realme Q2i dünyanın en ucuz 5G telefonu olarak tanıtıldı
Realme Q2i dünyanın en ucuz 5G telefonu olarak tanıtıldı
Koronavirüs salgını dijital dönüşümü hızlandırdı
Koronavirüs dijital hayata nasıl etki etti?
Bakan Karaismailoğlu mobil uygulama "Uçuş Rehberim"in tanıtımında konuştu
Bakan Karaismailoğlu'ndan ''Uçuş Rehberim'' açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.