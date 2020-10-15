Tesla otonom sürüş özelliği 2020 sonlarında geliyor

Tesla CEO’su Elon Musk tarafından yapılan açıklamalar, Tesla otonom sürüş ile alakalı son derece önemli detayları gün yüzüne çıkarmıştı. 2018 yılında Tesla Model 3 teslimatları yapıldığında birkaç hafta içinde bu özelliğin geleceği söylenmişti. Ancak ne yazık ki aradan 2 yıl geçmesine rağmen bununla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Şimdi ise Tesla kullanıcılarının yüzü gülecek.

TESLA'NIN OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ GENELE HİTAP EDECEK

Tesla şirketi 8.000 dolar gibi bir ücret alarak tam sürüş teknolojisi satmıştı. Yani otonom sürüş özelliği olan araçları alan kişiler aynı zamanda otonom sürüş özellikleri için de söz almış oldular. Yaklaşık 2 yıldır şirket onları idare etti. Ancak gelen yoğun talep doğrultusunda karar değiştirildi.

Tesla CEO’su Elon Musk, kendi yaptıkları otonom sürüş özelliğinin genel bir çözüm olduğunu söyledi. Böylece herkes için otonom araç kullanım imkanı ortaya çıktı. Her ne kadar Waymo bu konuda Tesla’dan daha hızlı davransa bile yine de onların çözümü daha özel. Yani sınırlı bir kesime hitap edecek.

Tesla tarafından üretilecek sistem araç kullanan herkesi kapsayacak. Böylece sorunsuz ve geneli kapsayan kullanımın önü açılacak. Bu yeni sistemde sürücü müdahalesine kesinlikle gerek kalmayacak. Sizce kendi kendine giden araçlar bir şeyleri değiştirebilir mi?

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