Tesla Roadster'dan kötü haber!

Yeni nesil Tesla Roadster 2017'de duyurulmuştu. Otomobilin vaat ettikleri ise oldukça dikkat çekiciydi. Çünkü ikinci nesil Roadster, 0'dan 100 km/s hıza 1,9 saniyede çıkabiliyordu. En azından aktarılanlar bu yöndeydi. Heyecan verici detaylara sahip olan otomobilin üretiminin ise 2020'de başlaması planlanıyordu. Ancak Elon Musk, ocak ayında tekrar karşımıza çıktı ve üretimin 2022'de başlayacağını söyledi. Şimdi ise ünlü milyarder, elektrikli otomobil Roadster için yeni bir paylaşım yaptı.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet'te, tedarik zinciri sorunlarına dikkat çekerek, Roadster'ın 2023'te piyasaya sürüleceğini söyledi. Yani Tesla Roadster'ın gönderim tarihi 2023'e ertelendi. Bu paylaşım, 0-100'ü 2 saniyenin altında olacak otomobili merakla bekleyenleri büyük hayal kırıklığına uğrattı.

2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.



Assuming 2022 is not mega drama, new Roadster should ship in 2023.