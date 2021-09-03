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Tesla Roadster'dan kötü haber!

03.09.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından merakla beklenen Tesla Roadster için kötü haberi verdi. Tedarik zinciri sorunlarına dikkat çeken Musk, Tesla’nın yüksek performanslı elektrikli otomobilinin yeni versiyonunun 2023′e kadar ertelendiğini duyurdu.

Tesla Roadster'dan kötü haber!

Yeni nesil Tesla Roadster 2017'de duyurulmuştu. Otomobilin vaat ettikleri ise oldukça dikkat çekiciydi. Çünkü ikinci nesil Roadster, 0'dan 100 km/s hıza 1,9 saniyede çıkabiliyordu. En azından aktarılanlar bu yöndeydi. Heyecan verici detaylara sahip olan otomobilin üretiminin ise 2020'de başlaması planlanıyordu. Ancak Elon Musk, ocak ayında tekrar karşımıza çıktı ve üretimin 2022'de başlayacağını söyledi. Şimdi ise ünlü milyarder, elektrikli otomobil Roadster için yeni bir paylaşım yaptı.

TESLA ROADSTER İÇİN YENİ TARİHİ VERDİ

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet'te, tedarik zinciri sorunlarına dikkat çekerek, Roadster'ın 2023'te piyasaya sürüleceğini söyledi. Yani Tesla Roadster'ın gönderim tarihi 2023'e ertelendi. Bu paylaşım, 0-100'ü 2 saniyenin altında olacak otomobili merakla bekleyenleri büyük hayal kırıklığına uğrattı.

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TESLA'YI KÜRESEL ÇİP KRİZİ VURDU

Otomobilin gönderim tarihinin tekrar ertelenip ertelenmeyeceği büyük merak konusu. Çünkü Musk'ın da suçladığı tedarik zinciri sorunlarından olan ve Tesla Semi'yi geciktiren küresel çip krizinin 2023'e kadar devam etmesi bekleniyor.

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Üstelik Musk'ın attığı tweet, tekrar bir gecikme olabileceğini işaret ediyor.

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Elon Musk
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