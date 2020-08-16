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İşte "süper otomobil" Tesla Roaster'ın özellikleri ve merak edilen fiyatı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 2017 yılında Roadster piyasaya ilk sürüldüğünde 1,9 saniyede 60 mil (0 ile 97 km/saat) hız açıklamasıyla gözleri üzerine çevirmişti. Spor araba meraklılarını heyecanlandıran Roadster'ın 2021 versiyonu için iddiasını sürdüren Musk, "benzinli arabalara sert bir darbe vurmak" için gün sayıyor.

İşte "süper otomobil" Tesla Roaster'ın özellikleri ve merak edilen fiyatı!

Tamamen elektrikli bir spor araba olarak tasarlanan Roadster "süper otomobil" olarak adlandırılıyor. Aerodinamik mühendisliği ile potansiyelde ve verimlilikte rekor kırması beklenen Tesal Roadster'ın merak edilen özellikleri ve fiyatlarını sizin için araştırdık...

TESLA ROADSTER'IN TASARIMI NASIL OLACAK?

  • Roadster'ın tasarımı daha önce Mazda ve Volkswagen ile çalışan Franz Von Holzhausen'in sihirli ellerine teslim edilmiş durumda.

  • Performansa odaklanmasına rağmen Roadster Tesla'nın minimalist iç tasarımını koruyacağa benziyor. 2021 model Roadster, tıpkı ikinci nesil Roaster gibi 2+2 oturma düzenine ve açılır kapanır tavana sahip.

  • Arka koltukların küçüklüğü ile ilgili eleştirileri kabul eden Musk, Roadster'in geniş bagajıyla övünmeyi sürdürüyor. Roadster'ın çıkarılabilir cam tavanın bagajda saklanabilmesi ise iddiasını kanıtlar nitelikte.

  • Tesla serisinde üretilen diğer araçlardan hareketle, ön panelde büyük ve dokunmatik bir ekran beklentisi var.

TESLA ROADSTER'IN HIZ VE PERFORMANSI BEKLENTİLERİ KARŞILAYABİLECEK Mİ?

  • Roadster, biri önde ikisi arkada olmak üzere üç elektrikli motoruna sahip. Bu yenilikçi teknolojinin dört tekerlekten çekişe ve viraj almada tork yönlendirmesine imkan vermesi bekleniyor.

  • Yine Tesla'dan yapılan açıklamalara göre Roadster 270 kWh bataryası ile mevcut Tesla arabalarından iki kat daha fazla kapasiteye sahip olacak.

  • Bu bataryanın tam dolu hali ile Roadster'in şarj olmadan 1.000 km mesafeyi katetmesi bekleniyor.

  • Yeni oyuncağının performansı hakkında yaptığı son açıklama ile Musk, 1.9 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşmayı hedefliyor.

  • Ayrıca, roket iticileri içermeyen temel model için ise, 2.1 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşma iddiası da sürdürüyor.

  • Yine hızlanmasının 9 saniyenin altında olacağı iddia edilen Roadster'ın azami hızının 400 km/saat üzerinde olması bekleniyor.

  • Tesla'dan yapılan açıklamalara göre tekerlek torku 10.000 Nm olup, arka tekerler ön tekerlerden büyük olacak şekilde tasarlanıyor.

  • Henüz teknik özellikleri hakkında bir açıklama olmasa da Roadster'da bir Space X seçeneğinin de yer alması bekleniyor.

    TESLA ROADSTER'IN FİYATI NE OLACAK?

    • Tesla, Roadster için 50.000 ABD Doları depozito ile ön siparişleri 2017 yılında almaya başlamıştı.

  • 2021 yılında üretimine başlanılacak Roadster'in temel modelinin bedeli 200.000 ABD Doları.

  • Elon Musk ayrıca 1.000 adetle sınırlandırılmış bir " Founders Series" Roadster serisinin fiyatını 250.000 ABD Doları olarak açıkladı.

  • Koleksiyon araba meraklılarına yönelik olduğu düşünülen Founders Series modelinin farklılığı ile ilgili henüz hiçbir bilgi yok. Ancak bu seriden üretilmiş bir Roadster istiyorsanız ön sipariş için aracın nihai bedelinin tamamını ödemeniz gerekiyor.

  • Roadster'ın Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağını da merak edilenler arasında yer alıyor. Ancak, Türkiye'de ofisi ya da dağıtıcısı bulunmayan Tesla'dan yapılmış resmi bir açıklama henüz yok.


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