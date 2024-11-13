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Tesla Robovan nedir? Tesla Robovan özellikleri nelerdir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
12.11.2024 11:26
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Tesla şirketinin yeni tasarımı olan Robovan, otonom özellikte olan bir yolcu taşıtıdır. Robovan adlı aracın toplu taşımaya hizmet etmesi planlanmıştır. Art Deco tasarımına sahip olan araç, Tesla'nın We Robot etkinliğinde duyurulmuştur. Peki, Tesla Robovan özellikleri nelerdir?

Tesla Robovan nedir? Tesla Robovan özellikleri nelerdir?

Tesla'nın tasarımlarından biri olan Robovan, adını tren vagonuna benzeyen görüntüsünden alır. Bu taşıt toplu taşımada kullanılacak şekilde geliştirilmiştir. Tesla Robovan'ın taşıma maliyetinin uygun seviyede tutulması hedeflenmiştir. Aracın, görünür durumda olmayan tekerlekleri ve sürücüsüz bir şekilde çalışma özelliğine sahip olduğu bilinir.

Tesla Robovan nedir?

Tesla'nın otonom toplu taşıma araçları üzerine çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir. Bununla birlikte şirket tarafından yapılan We Robot etkinliğinde Robovan'ın tanıtıldığı söylenebilir. İlgili taşıt, bir minibüs niteliğinde olup sürücüsüz çalışma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla "Tesla Robovan nedir?" sorusu, taşıma kapasitesi 20 kişi olan otonom yolcu minibüsüdür" şeklinde yanıtlanmalıdır.

Tesla Robovan özellikleri nelerdir?

Tesla tarafından geliştirilen Robovan, sürücüsüz olarak çalışan bir taşıttır. İlgili aracın toplu taşıma alanında kullanılmasının planlandığı belirtilir. Bu kapsamda Tesla Robovan adlı taşıtın ulaşım maliyetlerinin de uygun olması hedeflenmiştir. Şirket CEO'su Elon Musk tarafından henüz net açıklamalar yapılmasa da Robovan'ın mil başına yaklaşık 5-10 cent taşıma maliyetine sahip olacağı söylenir. Otonom aracın ön plana çıkan diğer özellikleri ise şu şekilde sıralanır:

  • Sürücüsüz yolcu taşıtının 20 kişiye kadar taşıma kapasitesi vardır.
  • Robovan'a ismine veren en önemli detaylardan biri, minibüsten çok tren vagonuna benzeyen tasarımıdır.
  • Taşıtın nitelikleri arasında dışarıdan bakıldığında görülmeyen, iç kısma doğru sıkıştırılmış olan tekerlekleridir.
  • Toplu taşıma aracının dış tasarımında Art Deco detaylarına rastlanır.
  • Taşıtın tanıtım görselleri incelendiği zaman iç mekanda geniş bir alan yaratıldığı söylenir.
  • Koltukları ve iç mekan tasarımıyla da dikkat çeken Robovan, direksiyon simidi ve sürücü kokpitine sahip değildir.
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Tesla Toplu taşıma Elon Musk tesla
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