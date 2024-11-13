Tesla Robovan nedir? Tesla Robovan özellikleri nelerdir?

Tesla'nın tasarımlarından biri olan Robovan, adını tren vagonuna benzeyen görüntüsünden alır. Bu taşıt toplu taşımada kullanılacak şekilde geliştirilmiştir. Tesla Robovan'ın taşıma maliyetinin uygun seviyede tutulması hedeflenmiştir. Aracın, görünür durumda olmayan tekerlekleri ve sürücüsüz bir şekilde çalışma özelliğine sahip olduğu bilinir.

Tesla Robovan nedir?

Tesla'nın otonom toplu taşıma araçları üzerine çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir. Bununla birlikte şirket tarafından yapılan We Robot etkinliğinde Robovan'ın tanıtıldığı söylenebilir. İlgili taşıt, bir minibüs niteliğinde olup sürücüsüz çalışma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla "Tesla Robovan nedir?" sorusu, taşıma kapasitesi 20 kişi olan otonom yolcu minibüsüdür" şeklinde yanıtlanmalıdır.

Tesla Robovan özellikleri nelerdir?

Tesla tarafından geliştirilen Robovan, sürücüsüz olarak çalışan bir taşıttır. İlgili aracın toplu taşıma alanında kullanılmasının planlandığı belirtilir. Bu kapsamda Tesla Robovan adlı taşıtın ulaşım maliyetlerinin de uygun olması hedeflenmiştir. Şirket CEO'su Elon Musk tarafından henüz net açıklamalar yapılmasa da Robovan'ın mil başına yaklaşık 5-10 cent taşıma maliyetine sahip olacağı söylenir. Otonom aracın ön plana çıkan diğer özellikleri ise şu şekilde sıralanır: