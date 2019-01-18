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Tesla, yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 18:06 | Son Güncelleme

Tesla, yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak

ABD'li elektrikli motor ve araç üreticisi Tesla, yaklaşık 3 bin çalışanının işine son verecek.

BBC'nin haberine göre, Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, çalışanlara gönderdiği e-postada, araçlarının hala birçok kişi için çok pahalı olduğunu belirtti. Yeni ve gelişmekte olan teknolojiyle üretimi ucuza getirmenin zorluklarına işaret eden Musk, iş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gidileceğini duyurdu.

Musk, şirketin, 2018'in 4. çeyreğinde çok az kar ettiğini ve işçi sayısını azaltmaktan başka çarelerinin kalmadığını kaydetti.

Üretim hedeflerini birçok kez karşılayamayan Tesla'nın, 45 binden fazla çalışanı bulunuyor. İş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gideceği açıklanan şirket, yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak.

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Anahtar Kelimeler:
İşgücü Tesla

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