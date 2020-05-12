Tesla yasağa rağmen üretime başlıyor

Yasağı delmekte kararlı olan şirketin CEO’su Elon Musk, tutuklanmayı dahi göz aldığını ifade etti.Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO’su Elon Musk, Kalifornia’da pandemi nedeniyle yürülükte olan yasağa rağmen eyalette bulunan fabrikalarının yeniden üretime geçtiğini duyurdu.

Alameda’da uygulanan yasağın delinmesi halinde para ya da hapis cezası öngörülüyor. Uygulanan yasağa rağmen kararında kararlı olduğuna işaret eden Musk ise attığı twitte diğer çalışanlarla birlikte kendisinin de orada olacağını ve biri tutuklanacaksa o kişinin kendisi olması gerektiğini yazdı:

Musk, daha önce de fabrikayı Teksas ya da Nevada’ya taşıma tehdidinde bulunmuştu. Musk’ın bu açıklaması Teksas yönetimince memnuniyetle karşılanmıştı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, California’ya eyaletteki tek Amerikan otomobil fabrikasını elinde tutmak istiyorsa Tesla’nın yeniden üretime geçmesi için "gerekeni yapması" çağrısında bulundu.

Reuters / SÖ, GA

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