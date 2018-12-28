HABER

Tesla yönetim kuruluna bağımsız üyeler atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 21:50 | Son Güncelleme

Şirket, ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu ile vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında yönetim kuruluna 2 bağımsız üye atadı

NEW YORK (AA) - ABD'li elektrikli motor ve araç üreticisi Tesla'nın, Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) ile vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında yönetim kuruluna 2 bağımsız üye ataması yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Oracle yazılım şirketinin kurucusu Larry Ellison ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren Walgreens Boots Alliance şirketinin başkan yardımcılarından Kathleen Wilson-Thompson'ın, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladıkları bildirildi.

Tesla ile SEC arasındaki anlaşmazlık, Tesla kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk'un, 13 Ağustos'ta, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda şirketi borsadan çekmek üzere finansman bulduğunu duyurmasıyla başlamıştı.

Musk'un şirket hisselerini hisse başına 420 dolara geri alarak, Tesla'yı yeniden tamamen özel hale getirmek için bazı finansörlerle anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından şirket hisseleri aynı gün yüzde 11 değer kazanmıştı. Ancak Musk birkaç hafta sonra yine Twitter'da anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu.

Musk'u, yatırımcıları yanlış yönlendirerek, borsa dolandırıcılığı yapmakla suçlayan SEC, Musk ve şirketi hakkında inceleme başlatmıştı.

SEC, başta Musk'ın CEO görevinden ayrılmasını istemiş ancak ardından varılan adli uzlaşma anlaşmasıyla Musk'ın ve Tesla'nın 20'şer milyon dolar para cezası ödemesi kararlaştırılmıştı.

Musk ise 3 yıl boyunca geri dönmemek üzere üst yöneticilik görevinden kendi rızasıyla ayrılmayı kabul etmişti. Musk'ın yerine üst yöneticiliğe Robyn Denholm getirilmişti.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır
Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) Elon Musk Kathleen Wilson-Thompson Larry Ellison Tesla

En Çok Okunan Haberler

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hac kura çekimi sonuçları açıklandı! Hac kurası sonucu 2019 sorgulama

Hac kura çekimi sonuçları açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu "Mehmetçik'ten ilk iftar"a

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafları seçti

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.