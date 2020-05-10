Tesla’nın Merkezi Texas’a mı Taşınıyor?

Elektrikle çalışan araç üreten Tesla’nın başındaki isim Elon Musk şirketin California’daki merkezini Texas’a taşıyacağını belirtti.
Musk’ın bu açıklaması şirketin Caifornia’daki fabrikasının kapalı kalması yönündeki emir ardından geldi.
Tesla CEO’su şirketin merkezini ve gelecekteki programlarını acil olarak Texas-Nevada’ya taşıyacağını belirtti. Musk bu mesajını sosyal medya aracılığıyla paylaştı.
Musk ayrıca şirketin Alameda Bölgesi’ne dava açmakta olduğunu da belirtti. Alameda Bölgesi’nin sağlık yetkilileri Tesla’nın fabrikasının Cuma günü açılması talebini “evde kal” uygulamaları çerçevesinde reddetmişlerdi.
California eyaletinde Corona nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaşıyor.
23 Mart’tan bu yana Tesla’nın San Francisco yakınlarındaki Fremont tesisinde temel operasyonlar hariç çalışmalar Alameda Bölgesi’nin “evde kal” uygulaması çerçevesinde durdurulmuş durumda.
Fabrikada çalışanların sayısı 10 binden fazla ve yılda 415 bin araç üretiliyor.
California genelinde bazı kısıtlamalar yumaşıtılmış durumda ancak bazı bölgeler iş yerlerinin açılması için kendi kurallarını yürürlüğe koydu.
Alameda’da hayati önemde olmayan bütün iş yerleri Mayıs sonuna kadar kapalı kalmak zorunda.
Musk fabrikanın geleceğinin son gelişmelerle şüpheli olduğunu iddia etti.
Alameda Bölgesi’nden ise Musk’ın sosyal medya mesajları öncesi yapılan açıklamada Tesla’nın fabrikanın açılması için yürüttüğü çaba övüldü ancak fabrikanın yeniden açılması için gerekli kriterlerin yerine getirilmesine vurgu yapıldı.
Musk daha önce de “evde kal” uygulamasına tepki göstermiş ve uygulamayı “faşist” olarak nitelemişti.