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Teslim edilemeden kullanılamaz hale geldi! Rusya'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2019 04:37 | Son Güncelleme

Rusya’nın Çin’e sattığı S-400’ler teslimatı gerçekleştirecek geminin fırtınaya yakalanması nedeniyle zarar gördü. Şirket, yeni S-400’lerin gönderileceğini açıkladı.

Teslim edilemeden kullanılamaz hale geldi! Rusya'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Çin'e gönderilirken yolda hasar gören S-400 füze savunma sistemlerinin yenisinin gönderileceğini açıkladı.

Hasar gören füzelerin imha edildiğini belirten Çemezov, "Sözleşme uzun zaman önce imzalandı ancak kaza gerçekleşti. Füzeleri taşıyan gemi fırtınaya yakalandı, teslimat için yeni füzeleri üretiyoruz" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya çin S-400

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