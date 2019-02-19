Teslim edilemeden kullanılamaz hale geldi! Rusya'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Çin'e gönderilirken yolda hasar gören S-400 füze savunma sistemlerinin yenisinin gönderileceğini açıkladı.
Hasar gören füzelerin imha edildiğini belirten Çemezov, "Sözleşme uzun zaman önce imzalandı ancak kaza gerçekleşti. Füzeleri taşıyan gemi fırtınaya yakalandı, teslimat için yeni füzeleri üretiyoruz" dedi. (İHA)
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