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Teslim edilmeyen okulları için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 23:41 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde Gökçebey Ortaokulu öğrencileri ve velileri iki yıldır teslim olmayan okulları için yürüdü.Ellerinde Türk bayrakları ile Çamurlu Köprü üzerinden başlayan kortej yürüyüşü Hükumet Konağı önünden doğru yürüyerek Cumhuriyet Meydanı önünde toplanıldı.

Teslim edilmeyen okulları için yürüdüler

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde Gökçebey Ortaokulu öğrencileri ve velileri iki yıldır teslim olmayan okulları için yürüdü.
Ellerinde Türk bayrakları ile Çamurlu Köprü üzerinden başlayan kortej yürüyüşü Hükumet Konağı önünden doğru yürüyerek Cumhuriyet Meydanı önünde toplanıldı. İstiklâl Marşı ardından eylemine devam eden topluluk adına konuşan veli Elif Öztürk şunları söyledi:
"Biz Gökçebey Ortaokulu velileri olarak kendimize ait bir okul binamızın olmasını yetkililerden talep etmek amacıyla burada toplandık. Yetkililere soruyoruz; sabah 06.00’da kalkan, yarı uykulu gözlerle 07.20’de derse giren bir öğrenci derslere ne kadar motive olabilir? İkili öğretim yüzünden akşam 18.20’de kışın havalar karardıktan iki saat sonra evlerine gitmek durumunda olan ilkokul öğrencilerine yazık değil mi?. Yine, okulda jeneratör olmadığı için bir elektrik kesintisi durumunda çocuklarımız karanlıkta kalıyor. Bir grup öğrenci çıkıyor, sınıflar yeterince havalandırılmadan diğer grup derse başlıyor. Bu durum öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin sağlık açısından ne kadar uygundur? Çocuklarımız okul kurslarına katılamıyor çünkü binamız yok. Bu durum liselere giriş sınavlarında başarıyı olumsuz etkilemiştir ve etkilemeye devem edecektir. Sözün özü ikili öğretim başta öğretmenlerimiz olmak üzere, öğrencilerimize ve velilerimize eziyet olmaktan başka hiç bir işe yaramamaktadır. Maalesef bu ve buna benzer olumsuz koşullar nedeniyle bir çok öğrenci çevre ilçelere gitmektedir. Çözüm yetkililer de onlarda seyretmekle meşguller. Yetkilileri ellerini vicdanlarına koyarak bu durumu acilen düzeltmeye davet ediyoruz ve okul binamızın bir an önce yapılmasını istiyoruz" diyerek alkışlar arasında konuşmasını bitirdi."
2013-2014 Eğitim öğretim yılında Gökçebey Ortaokulu depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı alınmıştı. 23 Nisan 2017 yılında Zonguldak İl Müdürü Pervin Töre tarafından okul boşaltılarak velilere ve öğrencilere bir sonraki öğretim yılında okullarının yetişeceği sözü verilmişti. Gökçebey Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlere ve velilere Atatürk İlkokulu’na misafir olarak kabul edin denilmişti.

Teslim edilmeyen okulları için yürüdüler

Teslim edilmeyen okulları için yürüdüler

Teslim edilmeyen okulları için yürüdüler

Teslim edilmeyen okulları için yürüdüler

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