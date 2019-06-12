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’Teslim ol’ çağrısına uymayan teröristler etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 terörist, ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verince etkisiz hale getirildi.Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Komutanlığı unsurlarınca Beytüşşebap ilçesi Kavih Dağı bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 operasyonu gerçekleştirildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 terörist, ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verince etkisiz hale getirildi.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Komutanlığı unsurlarınca Beytüşşebap ilçesi Kavih Dağı bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 operasyonu gerçekleştirildi. Bugün saat 12.30 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlandı. ‘Teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık veren 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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