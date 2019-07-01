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Teslim olan FETÖ/PDY şüphelisine adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

Teslim olan FETÖ/PDY şüphelisine adli kontrol

İstanbul'da emniyete teslim olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan S.Y, İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu.

Telefonunda ByLock bulunduğu tespit edilen ve örgütün üniversiteye öğrenci yerleştirilmesi ve lise öğrencilerinden sorumlu "abi" olduğu öne sürülen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY istanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı

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