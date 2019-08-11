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Teslim olan kadın terörist: Örgüt içinde işkence ve infazlar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 16:50 | Son Güncelleme

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda 1 kadın terörist, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki dağ kadrosundan kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kara hudut kapısında silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda 1 kadın terörist, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki dağ kadrosundan kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kara hudut kapısında silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Kadın teröristin ifadesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, kendi başarısızlıklarının faturasını alt kadrolara yüklediğini, örgüt içinde işkenceler ile infazlara başladığını söylediği öğrenildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, PKK'lı 1 kadın terörist, kaçarak geldiği Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kara hudut kapısında silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
PKK'lı kadın teröristin ifadesinde, teröristler arasında güven sorununun had safhaya ulaştığını, son zamanlarda PKK/KCK terör örgütüne karşı güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren terör örgütünün, kendi başarısızlıklarının faturasını sözde alt kadrolara yüklediğini, PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını anlattığı bildirildi. İnfaz edilen teröristlerle aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını, bu durumun duyulmasının da örgütte çözülmeleri ve güvenlik güçlerine teslim olmaları hızlandırdığını söylediği öğrenildi.
Kadın terörist ifadesinde, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiğini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak, ölüme itildiğini de anlattı. Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını söyleyen kadın teröristin, 'Teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını' söylediği öğrenildi.

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