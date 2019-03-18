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Teslim olan kadın terörist: Örgütten kaçamayanlar intihar ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

PKK terör örgütünden kaçarak emniyet güçlerine teslim olan E.A.

Teslim olan kadın terörist: Örgütten kaçamayanlar intihar ediyor

ANKARA, (DHA)- PKK terör örgütünden kaçarak emniyet güçlerine teslim olan E.A. adlı kadın terörist, işkence ve tecavüzler nedeniyle örgütten kaçanlar ile kaçmak isteyenlerin sayısının arttığını, kaçamayanlar arasında da sık sık intihar olaylarının yaşandığını söyledi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, E.A. adlı terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. İfadesinde ise örgüte dair kan donduran bilgiler verdi. İfadesinde örgüte erkek arkadaşının etkisiyle katıldığını, Irak'ın kuzeyindeki kamplarda bir süre eğitim aldığını ardından başka bölgelere gönderildiğini anlatan E.A., bu süreçte gördükleri ile yaşadıklarından dolayı pişman olduğunu ve kaçarak, teslim olduğunu belirtti. E.A., örgüt içerisindeki huzursuzluk ve güvensizlik ortamının sürekli arttığını, eş cinsel, çarpık ve yoz ilişkilerin çok yaygın hale geldiğini ifade etti. Üst düzey örgüt mensuplarının hiçbir yasağı tanımadığını, buna karşı yasağa uymayan alt düzeydeki örgüt mensuplarına işkence uygulandığını belirtti. İşkence ve tecavüzler nedeniyle örgütten kaçanlar ile kaçmak isteyenlerin sayısının arttığını vurgulayan E.A., kaçamayanlar arasında da intihar edenlerin sayısının her geçen gün yükseldiğini ifade etti.

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