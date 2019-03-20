HABER

Teslim olan kadın terörist, örgütün gerçek yüzünü anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü PKK'dan kaçıp, emniyet güçlerine teslim olan 'Hedar' kod adlı kadın terörist, ifadesinde, örgütün gerçek yüzünü anlattı.

Teslim olan kadın terörist, örgütün gerçek yüzünü anlattı

ANKARA, (DHA)- TERÖR örgütü PKK'dan kaçıp, emniyet güçlerine teslim olan 'Hedar' kod adlı kadın terörist, ifadesinde, örgütün gerçek yüzünü anlattı. Terör örgütünün, çatışmaya ön saflarda çocukları gönderdiğini belirten kadın terörist, kampta girdiği ilişki sonrası hamile kaldığını, bebeğinin 2 aylıkken alındığını, kendisinin de infaz edileceğini öğrenince kaçıp teslim olduğunu söyledi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Hedar' kod adlı kadın terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, ifadesinde, ailesinin en küçük çocuğu olduğunu, babası tarafından sürekli dövüldüğünü belirtti. Terör örgütüne üye, aynı köyde yaşayan bir arkadaşının, örgüte katılıp dağa çıkarsa tüm bu eziyetlerden kurtulacağını, örgütün çocuklar ve kadınlara iyi davrandığını söylediğini aktaran, 'Hedar' kod adlı terörist, bu sözler üzerine 12 yaşındayken örgüte katıldığını, ama bir süre sonra örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ifade etti.
'Hedar' kod adlı terörist, çatışmalarda tecrübe kazanmaları bahanesiyle örgüte yeni katılan çocuk yaştaki teröristlerin ön saflarda çatışmalara gönderildiğini, çocuk ve kadınların kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti. En son kaldığı kampta bir örgüt mensubu ile yaşadığı ilişki sonrası hamile kaldığını, bu nedenle örgüt üyelerinin kendisini dışladığını ifade eden kadın terörist, kaldıkları kampta doğum yaptığını, henüz 2 aylıkken bebeğin alındığını, kendisinin de infaz edileceğini öğrendiğini ve bunun üzerine örgütten kaçtığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Adana'da 15 kişinin yaralandığı kazada can pazarıAdana'da 15 kişinin yaralandığı kazada can pazarı
Zorla girdiği evde kadına tecavüz etmek isteyen şahıs tutuklandıZorla girdiği evde kadına tecavüz etmek isteyen şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Şırnak'tan kahreden haber

Şırnak'tan kahreden haber

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.