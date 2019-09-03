Teslim olan kadın teröristler her şeyi anlattı

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında PKK'lı 2 kadın terörist, 19 Ağustos'ta örgütten kaçıp silahsız ve teçhizatsız olarak Şırnak'ta Namazdağı üs bölgesindeki güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin jandarmada verdiği ifadeler, örgütün karanlık yüzünü ortaya koydu. Teröristler ifadelerinde, örgütün, gençleri saflarına katmak için imkansız vaatlerle propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğunu, ancak katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayıp, PKK'nın gerçek yüzüyle yüzleştiklerini söyledi.

Birçok teröristin ilk fırsatta kaçmak için çaba sarf ettiğini anlatan kadın teröristler, çok sayıda teröristin teslim olmayı istediğini, ancak örgütün, teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapılacağı ve öldürülecekleri yönünde asılsız propaganda yaptığını belirtti.

ÖRGÜTÜN MORAL VE MOTİVASYONU BİTİK DURUMDA