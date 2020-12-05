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  4. Teslim olan örgüt mensubu sayısı 223’e yükseldi

Teslim olan örgüt mensubu sayısı 223’e yükseldi

05.12.2020 18:36 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun daha Türkiye’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.İçişleri Bakanlığı, bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun daha bugün Türkiye’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.Teslim olan örgüt mensuplarının 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edilirken, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 223’e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun daha Türkiye’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun daha bugün Türkiye’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edilirken, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 223’e yükseldi.

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