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Teslim olan PKK'lı örgütün iç yüzünü anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:47 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını söyledi.

Teslim olan PKK'lı örgütün iç yüzünü anlattı

İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleriyle görüşülerek, çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Çatak ilçesinde 22 Temmuz 2015 tarihinde PKK'nın dağ kadrosuna katılan terörist, 2 Eylül günü örgütten kaçıp silahsız ve teçhizatsız olarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin jandarmada verdiği ifadede, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu örgütün darbe üstüne darbe aldığını söyledi.

İNFAZDAN KORKAN TERÖRİSTLER, TESLİM OLUYOR

PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını anlatan terörist, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkanların örgütten kaçarak, kendisi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını belirtti.

Terörist, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini anlattı.

'DEVLETTEN İYİ MUAMELE GÖRDÜK'

Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemediği iyi muamele gördüğünü, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını belirten PKK'lı terörist, teslim olmak isteyen örgüt üyelerinin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının tek kurtuluş olacağını söylediği kaydedildi.

(DHA)

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PKK örgüt teslim Van

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