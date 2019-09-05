Teslim olan PKK'lı: Kandırılarak örgüte kazandırılan çocuklar uyuşturucuya alıştırılıyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terörist, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaadlerle kandırılarak, örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiğini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak, ölüme itildiklerini anlattı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek, çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Çatak ilçesinde 2015 yılında PKK'nın dağ kadrosuna katılan terörist, 2 Eylül günü örgütten kaçıp silahsız ve teçhizatsız olarak Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin jandarmada verdiği ifade, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu darbe üstüne darbe yiyen örgütün ağır kayıplar verdiğini bir kez daha ortaya çıkardı.

Terörist ifadesinde, son zamanlarda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren örgütün, başarısızlıklarının faturasını kendilerine yüklediğini söyledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ İŞKENCE VE İNFAZLARA BAŞLAMIŞ

PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını anlatan terörist, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, kendisi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını belirtti.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRILIYOR

Terörist, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaadlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini anlattı. Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemediği iyi muamele gördüğünü, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını ifade eden terörist, teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının tek kurtuluş olacağını söylediği kaydedildi.

