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Teslim olan PKK'lı teröristler örgütteki çözülüşü anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesinde silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı 2 terörist, güven probleminin yaşandığı örgütten ayrılmaların son zamanlarda arttığını anlattı - Teröristlerden birinin AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin öldürülmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlendi

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, terör örgütü PKK'da güven sorununun yaşandığını, verilen talimatların şüpheyle karşılandığını ve büyük bir çözülüşün yaşandığını anlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da ilçe kırsalında PKK'lı 2 teröristin silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu belirtildi.

Teröristlerden birinin 1 Temmuz 2017'de Özalp AK Parti Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin öldürülmesi ve 21 Haziran 2018'de Saray ilçesinde 2 teröristin yaralı ele geçirildiği jandarma devriyesine silahlı saldırı olaylarının faillerinden biri olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerle yapılan ilk mülakatta, teröristler arasında güven sorununun olduğu, sorumlu düzeydeki teröristlerin talimatlarının şüphe ile karşılandığı, morallerinin bozuk olduğu, daha önceden sürekli gruplara talimat veren örgüt yöneticilerinin sesinin uzun zamandır duyulmadığı, yöneticilerin firar ettiğine inandıkları, bu bağlamda, teröristlerin teslim olmaları halinde işkence ve kötü muameleye uğradığı, propagandalarının artık örgüt çevrelerince kabul görmediği, örgüt mensuplarının büyük bir kısmında örgütten ayrılma ve güvenlik güçlerine teslim olma eğiliminin son dönemde arttığı öğrenilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların halkın desteğiyle kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı.

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PKK terör operasyonu Van

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