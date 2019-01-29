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Teslim olan PKK'lıların ifadeleri, örgütteki çözülmeyi gösterdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 06:24 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristin ifadesi, örgütün sözde yönetici kadrosu arasındaki kavgaları ve örgütte yaşanan çözülmeleri gözler önüne serdi.

Teslim olan PKK'lıların ifadeleri, örgütteki çözülmeyi gösterdi

ANKARA, (DHA)- TERÖR örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristin ifadesi, örgütün sözde yönetici kadrosu arasındaki kavgaları ve örgütte yaşanan çözülmeleri gözler önüne serdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, teslim olan PKK'lı terörist Dilara Ö., Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarından sonra örgütte büyük umutsuzluk havasının hakim olduğunu, sözde yönetici kadronun gelinen noktada bir sorumlu bulmak adına sürekli birbirini suçladığını, sözde yöneticiler arasında yaşanan çekişme ve kavgaların var olan çözülmeyi hızlandırdığını söyledi. Terörist Dilara Ö.; 'Agir', 'Rozarin', 'Desina', 'Ruken', 'Evindar' ve 'Destan' kod adlı örgütün sözde yöneticileri arasında sürekli çekişme ve gerginlik olduğunu belirtti.
Dilara Ö, terör örgütünün sözde üst yönetiminde bulunan Mustafa Karasu'nun sağlık sorunları olduğu halde, örgüt üzerindeki yoğun baskıdan dolayı tedavi dahi olamadığını, örgüt içinde karamsar havanın hakim olduğunu, bu durumun çözülmeleri artırdığını ifade etti.
'Ronas' kod adlı terörist de örgüt içinde panik havası ve tedirginlik olduğunu, sözde yönetici kadrolara güvenilmediğini, örgütün sözde üst yönetiminde fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkların arttığını, sözde yöneticilerin bir araya gelmekten kaçındıklarını, birbirleriyle irtibat kurmadıklarını ve örgüte katılımların son dönemde azaldığın belirtti.
ÖRGÜTTEN KAÇIŞLAR ARTIYOR
Güvenlik kaynakları, çoluk çocuk demeden insanlara zulmeden, gençleri dağlarda ölüme sürmekten çekinmeyen örgütün sözde yöneticilerinin terörle bir sonuca ulaşamayacaklarını anladığını, kaçırılan, zorla alıkonan gençlerin de artık bunu anlamaya başladığını ve fırsatını buldukça bir şekilde örgütün elinden kaçtığını bildirdi.

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Teslim olan PKK'lıların ifadeleri, örgütteki çözülmeyi gösterdi

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