Teslim olan terörist Batman’da ailesi ile buluştu

Şırnak’ta teslim olan kadın terörist, getirildiği Batman İl Emniyet Müdürlüğünde ailesi ile buluştu.

Yaklaşık 6 yıl önce 14 yaşında iken terör örgütü PKK’ya katılan ve hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranma kaydı bulunan kadın terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Buradaki işlemlerinin ardından kadın terörist, Batman İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olması amacıyla aileleriyle Batman Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince 2019-2020 yılları arasında sürdürülen ikna çalışmalarında, 2014 yılında terör örgütüne katılan hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında aranma kaydı bulunan kadın örgüt mensubunun 5 Aralık 2020’de tarafımızca Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olması sağlanmıştır. Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden 6 Aralık 2020’de teslim alınan örgüt mensubunun Batman İl Emniyet Müdürlüğünde ailesi ile buluşması sağlanmıştır. Kadın örgüt mensubu ile yapılan ilk görüşmede 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden kaçmaya karar verdiğini ancak örgütün baskısı nedeniyle harekete geçemediğini, zor koşullar altında örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu, bu arayış içerisin de olanların korkmamaları gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisini çok sıcak karşıladığını, emperyalist devletlerin veya güçlerin maşası olarak kullanıldıklarını bu sebeple ailelerin çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini beyan etmiştir. Teslim olan kadın örgüt mensubu gerekli adli tahkikat yapılmak üzere Diyarbakır’ın Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir" denildi.

