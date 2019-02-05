Güvenlik güçlerine teslim olan ’Halil’ kod adlı terörist, ifadesinde örgütte yaşadıklarını ve şahit olduğu olayları anlattı. Örgütün gerçek yüzünü gözler önüne seren terörist aileleri uyardı, "Çocuklarınıza sahip çıkın, örgüte verilen çocuklar çok zor koşullarda yaşamaya mecbur bırakılırken, daha da kötüsü taciz hatta tecavüze maruz kalıyor" dedi.
Teslim olan terörist kaldıkları kamptan kendisiyle beraber 6 arkadaşı ile başka bir bölgeye sevk edildiğini ancak, giyecek tek çift ayakkabısının da yırtık olduğunu, bu ayakkabılar ile onca yolu yürümesinin mümkün olmadığını, sözde grup liderine ilettiği halde bir ayakkabı bile verilmediğini, intikal esnasında ayakkabılarının tamamen yırtıldığını, yalın ayak yürümek zorunda kaldığını en sonunda acıya dayanamayarak bayıldığı, işin daha acı tarafının diğerlerinin bu durumu önemsemediğini, kendisine yardım dahi etmediklerini, ısrarla yürümeye devam etmeye zorlandığını bunun da kendisi için bir işkenceye dönüştüğünü aktardı.
Terörist ifadesinde ayrıca, intikal esnasında geceyi geçirmek maksadıyla durdukları mağarada teröristlerden birinin kendileriyle intikal eden 16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiğine şahit olduğunu, bu olayın kendisi için son nokta olduğunu, bu rezalete daha fazla dayanamayacağını anlayıp teslim olmaya karar verdiğini belirtti.
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