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Teslim olan terörist, örgütün acımasız yüzünü anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 22:52 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/YPG'li teröristin, örgütün acımasız ve kirli yüzünü anlattığı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Babasının yanına giderken YPG'nin kendisini kaçırdığını anlatan terörist, "Zorla silah verdiler.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/YPG'li teröristin, örgütün acımasız ve kirli yüzünü anlattığı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Babasının yanına giderken YPG'nin kendisini kaçırdığını anlatan terörist, "Zorla silah verdiler. Ben onlara katılmak zorundaydım; çünkü kardeşlerimi, ailemi öldüreceklerdi" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, 'PKK/YPG’nin zorla savaştırdığı gençler örgütün acımasız yüzünü anlatmaya devam ediyor' mesajıyla Twitter hesabından paylaştı. PKK/YPG'li terörist, babasının yanına giderken yolda YPG tarafından kaçırıldığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bana silah verdiler, ben silahı da kullanmayı bilmiyordum, zorla bana silah verdiler. Bana 'savaşacaksın, Türk devletini vuracaksın.' dediler. Ben onlara katılmak zorundaydım; çünkü ailem evdeydi, kardeşlerimi, ailemi keseceklerdi, öldüreceklerdi onları. Türkiye devleti harekatı başlattığı vakit silahımı bıraktım geldim, kendimi teslim ettim. Siz orada savaşanlar gelin kendinizi Türk devletine teslim edin. Kimse şu anda bize bir şey yapmıyor, emin ellerdeyiz. Ben Türkiye devletinden özür diliyorum, çok üzgünüm. Benim elimde olmayan bir şeyle beni zorla aldılar, savaştırdılar."

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