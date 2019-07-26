HABER

Teslim olan terörist, PKK'nın iç yüzünü anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ailesiyle yürüttüğü ikna çabaları sonucu teslim olan PKK'lı terörist, terör örgütü PKK'nın iç yüzünü anlattı - Örgütün, sözde eğitim adı altında Kürtlerin asıl dininin "Zerdüştlük" olduğunu, İslam inancının terk edilmesi yönünde eğitim adı altında baskı kurmaya çalıştığını belirten terörist, İHA ve SİHA'ların, PKK'nın tüm psikolojisini bozduğunu, örgüte katılım arzusunu yok denecek kadar azalttığını ifade etti - Terörist, sözde komutanların kadın örgüt mensuplarına sarkıntılık ettiğine, cinsel tacizde bulunduğuna şahit olduğunu aktardı

Van'ın Saray ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terörist, terör örgütü PKK'nın, mensuplarına İslam inancını terk etmelerine yönelik sözde eğitimler verdiğini, Kürtlerin asıl dininin "Zerdüştlük" olduğu inancını yaymaya çalıştığını anlattı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince ailesi üzerinden yürütülen çalışmalar sonucu ikna olan terörist, Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısında silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.

Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan terörist, terör örgütü PKK'nın iç yüzü, son zamanlarda yaşadığı çöküntü ve güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu yaşanan telaşla ilgili bilgiler verdi.

Terör örgütüne 2017 yılında katıldığını belirten terörist, örgüt içerisinde özgürlük, kadın-erkek eşitliğinin olduğu, kimsenin haksızlığa uğramadığı, örgütün adaletli davrandığı, Irak ve İran ülkelerinde barınma imkanı ve evlerinin bulunduğu, örgüttekilerin 3-4 yıl içinde ev veya mülkiyet sahibi olacağı gibi söylemler nedeniyle katılım sağladığını aktardı.

Kendi yaptıkları ya da doğal oluşan mağaralarda kaldıklarını, temizlik ve yaşam malzemelerinden yoksun kaldıklarını bildiren terörist, kendisi gibi birçok kişinin örgütten kaçarak ailesinin yanına dönmek istediğini kaydetti.

- "İHA ve SİHA'lar PKK'nın psikolojisini bozdu"

İHA ve SİHA'ların yaşam koşullarını tamamen kısıtlamasının teslim olmak isteyenlerin sayısın artırdığını ifade eden terörist, şunları anlattı:

"İHA ve SİHA'lar, PKK'nın tüm psikolojisini bozdu. Örgüte katılım arzusu yok denecek kadar azaldı. Kürtlerin asıl dininin 'Zerdüştlük' olduğu, Allah'ın olmadığı ve İslam inancının terk edilmesi gerektiği konularında sözde eğitim adı altında baskı yapılıyor. Namaz kılan teröristlerle dalga geçiyorlar, namazın bozulması için tokat atıyorlar. Bu davranışlara karşı çıkanlara ajan muamelesi yapılıyor."

- "Kadın teröristler tacize uğruyor"

Terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarının kadın teröristlere sarkıntılık ettiğine, cinsel tacizde bulunduğuna şahit olduğunu aktaran terörist, şu ifadelere yer verdi:

"Bu durum terör örgütündeki kadınların kaçınılmaz sonu oluyor. Örgüte yeni katılan genç kadınların da kısa sürede bu tarz durumlara maruz kalıyor. Çoğu çaresizce boyun eğiyor. Örgütte yaşanan yoz ilişkilerden kurtulmak isteyen kadın teröristler genelde tek başlarına kaçamıyor, yakalandıklarında da ajanlıkla suçlanarak infaz ediliyor. Kadınlar tehditlere maruz kalıyor, ailelerinin yanına gitmeye korkuyorlar. İntihar etmek ya da infaz durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Sürekli teslim olmamız ya da kaçmamız halinde Türk Cumhuriyet Devleti görevlileri tarafından işkence göreceğimiz ve öldürüleceğimiz söylenirdi. Örgüte katıldığım için pişmanım. Dağda anlatıldığı gibi bir hayat yok."

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
Binali Yıldırım, Eskişehir'de cami açılışına katıldıBinali Yıldırım, Eskişehir'de cami açılışına katıldı
Adana’ya şehit ateşi düştüAdana’ya şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terörist Van

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Erbil saldırısının azmettiricisi Kandil'de etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Son depremler 26 Temmuz: Kandilli ve AFAD’a göre karşılaştırmalı son deprem verileri

Bugün nerede deprem oldu?

PKK'lı teröristten İHA ve SİHA itirafı!

İHA ve SİHA itirafı: Örgütün psikolojisini bozdu

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram günleri ayın kaçına denk geliyor?

Kurban Bayramı uzayacak mı?

'Huzur hakkı' iddialarına Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama!

'Huzur hakkı' iddialarıyla ilgili açıklama geldi!

Son dakika! Hakkari ve Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.