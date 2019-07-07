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Teslim olan teröristin verdiği bilgi ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Gabar bölgesinde daha önce teslim olan bir teröristin verdiği bilgilere dayanarak düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve emniyet mensupları, daha önce teslim olan bir teröristin verdiği bilgiye dayanarak müşterek bir değerlendirme yaptı.

Şırnak’ın Gabar bölgesinde daha önce teslim olan bir teröristin verdiği bilgilere dayanarak düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve emniyet mensupları, daha önce teslim olan bir teröristin verdiği bilgiye dayanarak müşterek bir değerlendirme yaptı. Değerlendirme sonucu yapılan çalışmalarda bugün Gabar bölgesinde 2 terörist İHA ile tespit edildi. Teröristler, tespitin ardından düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hava harekatı sonrası bölgeye Atak taarruz helikopterleri eşliğinde Çakırsöğüt Jandarma Komanda Tugay Komutanlığından komando birlikleri ile hava harekatı icra edilerek temas aramasının yapılacağı öğrenildi.

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