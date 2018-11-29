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Teslim olan teröristler, ifadelerinde, terör örgütünün gerçek yüzünü anlatıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 17:15 | Son Güncelleme

SON zamanlarda yakalanan veya güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristlerin ifadelerinde, terörist elebaşlarının fütursuzca yaptıkları ahlaksızlıklar tek tek ortaya konuluyor.

Teslim olan teröristler, ifadelerinde, terör örgütünün gerçek yüzünü anlatıyor

ANKARA, (DHA)- SON zamanlarda yakalanan veya güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristlerin ifadelerinde, terörist elebaşlarının fütursuzca yaptıkları ahlaksızlıklar tek tek ortaya konuluyor.
Güvenlik güçlerine teslim olan 'Cudi' kod adlı terörist ifadesinde, örgüt elebaşılarının, emri altında bulunan kadın teröristlere tecavüz ve cinsel saldırıda bulunduklarını, bu teröristlerin sorumlu düzeyde olduklarından herhangi bir ceza almadıklarını ve bu tarz olayların örgüt içinde kapatıldığını anlattı.
KATİL VE SAPIK ELEBAŞILARINA KURAL YOK
'Dilgeş' kod adlı terörist ise güvenlik güçlerine verdiği ifadesinde, örgüt içinde, elebaşılarının keyif içinde yaşadığını, onlar için kural olmadığını, yeni katılan kadın örgüt mensuplarını cinsel ilişkiye girmeye zorladıklarını, kendisinin buna birkaç defa şahit olduğunu fakat şikayet etmeye çekindiğini, Suriye’deki sözde üst düzey sorumluların ise örgütün parasını istediği gibi kullandıklarını, yeni cep telefonları ve kıyafetler aldıklarını, kendilerinden başka kimseyi düşünmediklerini ifade ettiği öğrenildi.
CİNSEL İSTİSMAR ZİRVEDE
Güvenlik güçlerine teslim olan 'Sorej Zafir' kod adlı terörist ise örgüt içindeki elebaşlarının kadın teröristlere cinsel istismarda bulunduklarını, örgüt içinde bunu engelleyecek herhangi bir gücün olmadığını, gücü yeten erkek teröristlerin kadın örgüt mensuplarına istediği her türlü istismarı yaptıklarını aktardı. İstismara birçok kez maruz kaldığını bildiği Beritan ve Hevin kod adlı iki kadın teröristin bu duruma daha fazla dayanamayarak örgütten kaçtığını, kendisinin de yaşadıklarından ve gördüklerinden tiksinti duyarak kaçıp teslim olduğunu ekledi.

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Teslim olan teröristler, ifadelerinde, terör örgütünün gerçek yüzünü anlatıyor

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