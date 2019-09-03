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Teslim olan teröristler PKK'nın iç yüzünü anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:11 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu Şırnak'ta PKK'lı 2 kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu - Teslim olan teröristler, ifadelerinde örgütün moral ve motivasyon olarak bittiğini anlattı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şırnak'ta ikna edilerek teslim olmaları sağlanan PKK'lı 2 kadın terörist, örgütün moral ve motivasyon olarak bittiğini ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin ikna edilerek teslim olmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar sonucu 29 Ağustos'ta Şırnak'ın Namazdağı Bölgesi'nde 2 kadın teröristin ikna sonucu teslim olduğu belirtildi.

- "Kaçmaya hazır çok sayıda örgüt mensubu var"

Valilik açıklamasında, teslim olan teröristlerle yapılan ilk mülakatta, örgütün, gençleri saflarına katmak için imkansız vaatlerle propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğunu ancak örgüte katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayarak, örgütün ahlaksızlığı ile gerçek yüzünü gördüklerini ve fırsatını buldukları anda kaçmaya hazır çok sayıda örgüt mensubu olduğunu dile getirdikleri vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler, çok sayıda teröristin teslim olmayı istediğini ancak teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapılacağı ve öldürülecekleri yönünde asılsız propaganda yapıldığını söyledi. Örgüt mensuplarının moral ve motivasyon olarak bitik durumda olduğunu ifade eden teröristler, morallerinin bozuk olduğunu, herkesin gerçeğin farkında olduğunu ancak cesaret edip dile getiremediğini, fısıltı olarak dile getirenlerin grup sorumluları tarafından ajanlıkla suçlanarak ağır şekilde cezalandırıldığını aktardı."

Açıklamaya göre, teröristler, gençleri örgüte kazandırmak için özgürlükçü ifadeler kuran örgüt mensuplarının gençleri dağlara çıkardıktan sonra gerçek yüzlerini göstermeye başladıklarını, örgütten ayrılma sonucunun ölüm olacağını söylediklerini vurguladı.

Gençlerin örgütün yalanlarına kanmamaları gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristler, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri bir muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, içten ve samimi davrandıklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını söyledi. Teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını ifade ettiler."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde edeceği belirtildi.

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Jandarma terörist teslim Van

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