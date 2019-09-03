Teslim olan teröristler PKK'nın iç yüzünü anlattı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şırnak'ta ikna edilerek teslim olmaları sağlanan PKK'lı 2 kadın terörist, örgütün moral ve motivasyon olarak bittiğini ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin ikna edilerek teslim olmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar sonucu 29 Ağustos'ta Şırnak'ın Namazdağı Bölgesi'nde 2 kadın teröristin ikna sonucu teslim olduğu belirtildi.

- "Kaçmaya hazır çok sayıda örgüt mensubu var"

Valilik açıklamasında, teslim olan teröristlerle yapılan ilk mülakatta, örgütün, gençleri saflarına katmak için imkansız vaatlerle propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğunu ancak örgüte katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayarak, örgütün ahlaksızlığı ile gerçek yüzünü gördüklerini ve fırsatını buldukları anda kaçmaya hazır çok sayıda örgüt mensubu olduğunu dile getirdikleri vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler, çok sayıda teröristin teslim olmayı istediğini ancak teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapılacağı ve öldürülecekleri yönünde asılsız propaganda yapıldığını söyledi. Örgüt mensuplarının moral ve motivasyon olarak bitik durumda olduğunu ifade eden teröristler, morallerinin bozuk olduğunu, herkesin gerçeğin farkında olduğunu ancak cesaret edip dile getiremediğini, fısıltı olarak dile getirenlerin grup sorumluları tarafından ajanlıkla suçlanarak ağır şekilde cezalandırıldığını aktardı."