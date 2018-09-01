Teslim olan teröristten kan donduran itiraf

H.R, ifadesinde örgütten kaçmaya nasıl karar verdiğini böyle anlattı:

“D.P. arkadaşımdı. Benimle aynı yaşlardaydı. Birçok kez kaçma girişiminde bulundu, son seferinde yakalayıp kamp alanına getirdiler ve herkesin gözü önünde infaz ettiler. Bu olaydan sonra kaçmaya karar verdim.”

'KÖLE GİBİ KULLANILIYORDUK'

Örgüt içinde kendisi gibi kaçmak isteyen birçok kişinin olduğunu söyleyen H.R, kamplarda yaşadıklarını ise

“Eziyete varan muamelelere maruz kalıyorduk. Köle gibi kullanılıyorduk. Sürekli kayaların oyulması, taş taşınması, gibi ağır işlerde çalıştırılıyorduk. Tacizlerden dolayı intihar girişimleri de oluyordu. Ölümle de tehdit ediliyorduk. Öldürülenlerin bazılarının ailesine de çatışmada öldükleri söyleniyordu.” diye ifade verdi

