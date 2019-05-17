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Teslim olmamakta direnen firari zanlı ikna edilerek yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Çeşitli suçlardan aranan ve arazide göğsüne silah dayayarak teslim olmamakta direnen şüpheli, polisin yaklaşık 8 saat süren ikna çalışması sonucu teslim oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de teslim olmamakta direnen firari zanlı, polisin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Çamlıca Mahallesi'nde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bekçiler, gece durumundan şüphelendikleri Cevahir Y'yi (30) takibe aldı.

Bekçileri fark edip kaçmaya başlayan şüpheli, Kanalboyu Sokağı'nda ağaçlık alana giderek yanında bulunan silahı göğsüne dayadı.

Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat ve Asayiş şubelerine bağlı ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 8 saat süren ikna çalışmaları sonucu göğsüne dayadığı silahı indiren Cevahir Y. polise teslim oldu.

Bazı suçlardan arama kararı bulunan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir firari zanlı polis

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