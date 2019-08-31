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Teslim olmayan katil zanlısı, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 01:05 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde lastikçiye yapılan silahlı saldırıda 14 yaşındaki Hakan Altuğ Yeşil'i öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan firari şüphelilerden Muhammet Y., polisin baskınında teslim olmayarak intihar etti.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde lastikçiye yapılan silahlı saldırıda 14 yaşındaki Hakan Altuğ Yeşil'i öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan firari şüphelilerden Muhammet Y., polisin baskınında teslim olmayarak intihar etti. Teslim olan diğer şüpheli Mehmet Ş. ise gözaltına alındı.

Geçen 24 Ağustos günü yüzleri maskeli iki kişi, Gözlükule Mahallesi'ndeki lastikçinin önünde durup, işyerine ellerindeki tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda, Hakan Altuğ Yeşil ölürken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan iki şüpheliyi yakalamak için Tarsus Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Soruşturma sonucunda katil zanlılarının Muhammet Y. ve Mehmet Ş. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin saklanabileceği adresleri belirledi. Şüphelilerin, Bolatlı Mahallesi'nde bir bağ evinde sakladığını saptayan ekipler, baskın için harekete geçti. Şüphelilerin saklandığı evi saran polisler, teslim olmaları için çağrıda bulundu.

TESLİM OLMAK YERİNE İNTİHAR ETTİ

Şüphelilerden Mehmet Ş., polisin çağrısına uyup, teslim olduğu sırada evden bir el silah sesi duyuldu. Bir süre sonra eve giren polisler, katil zanlısı Muhammet Y.'nin tabancayla kalbine ateş ederek intihar ettiğini belirledi. Baskın yerinde hazırda bulunan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhammet Y.'nin öldüğü anlaşıldı. Muhammet Y.'nin cesedi, polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan teslim olan katil zanlısı Mehmet Ş. ve evin sahibi olduğu öne sürülen iki kişi, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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