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Tespih merakı koleksiyoner yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:36 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan iş adamı ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, yıllar önce başladığı tespih merakını koleksiyona çevirdi.Koleksiyonunda yaklaşık 300 civarında tespih barındıran Uslu, ortalama 51 yıllık tespihleri iş yerinde itina ile saklıyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan iş adamı ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, yıllar önce başladığı tespih merakını koleksiyona çevirdi.
Koleksiyonunda yaklaşık 300 civarında tespih barındıran Uslu, ortalama 51 yıllık tespihleri iş yerinde itina ile saklıyor. Özellikle dostlarından, iş yerine gelen ziyaretçilerden ve sevdiklerinden gelen tespihleri tek tek koleksiyonuna koyan Uslu, yakın bir zamanda ise yeni bir pano açarak hediye gelen tespihlerini yeni panosunda sergilemeyi düşünüyor.
Arkadaşları elinde sallarken ve ellerinde gördükçe onları biriktirmeye başlayan Mustafa Uslu, "Bir arkadaşın elinde tespihi sallarken ona göz dikilir ve daha sonra arkadaşlarımızda tespihi yadigar olarak kişiye verir. Tabii bu gelenek bizde devam etmeye başladı. Bir, iki, üç derken bu tespihler tek tek birikmeye başlayınca ben iş yerimin bir köşesinde sergilemek istedim. Sergileme işi başladıktan sonra çevrede ilginç ve güzel gördüğüm tespihleri de almaya başladım. Bu iş yerimizi ziyaret eden dostlarımızdan da tespih istedik ve onlar getirdi. Farklı zamanlarda gelen arkadaşlarımız oldu yine onlarda kendileri bu geleneğimizi bildikleri için tespih hediye ettiler" dedi.

"En hatırı olan tespih 51 yıllık"
Biriktirdiği tesbihler arasında en uzun hatırlı olan tespihin 51 yıllık olduğunu ifade eden Uslu, "Koleksiyonumda en çok sevdiğim 51 yıllık bir hatırı olan tespih var. Onu bana Ali Bulat diye bir amcamız verdi. Ona ise 51 yıl önce bir arkadaşı hediye etmiş. Oda benim bu merakımı bildiği içinde kendisi bana hediye etti. Koleksiyonlarımın arasında manevi değeri çok büyüktür" diye konuştu.

"300 adet tespih koleksiyonum var"
Tespih merakı başladığı günden itibaren sayının 300’e ulaştığını söyleyen Mustafa Uslu, "Yıllar önce bu koleksiyona başladığım zaman ben bu kadar birikeceğini düşünmemiştim. Şu ana kadar yaklaşık 300 adet bir tespih koleksiyonum var. İş yerimin diğer köşesini de yavaş yavaş tespih panosu yapmayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarımın ve dostlarımın bu tespih koleksiyonumu duyduklarında kendileri de boş gelmedikleri için her geçen gün bu tespih alanım dolmaya başladı. O yüzden yeni bir tespih panosu yapmayı düşünüyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

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